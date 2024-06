セガは6月18日、イタリアの新進気鋭のスタジオであるJyamma Gamesが開発するソウルライクアクションRPG『Enotria: The Last Song』(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)について、ゲームの世界観に関する情報を公開した。

対応プラットフォームはPlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)。発売日は、スタンダードエディションが2024年9月19日予定、デラックスエディションが9月16日予定となる※。価格は、スタンダードエディションが7150円、デラックスエディションが8778円。

※パッケージ版は発売日未定。

また、最新のトレーラーが公開中。仮面を切り替えながら繰り出される迫力あるアクションや、強大な敵と戦うストーリー性など、ゲームの中の特徴がつまった映像となっているのでお見逃しなく。

“Enotria: The Last Song - Summer Game Fest 2024 Trailer”

https://youtu.be/lg9gqeMWFHA

本作の世界観

この世界は“カノヴァッチオ”と呼ばれる、終わることのない邪悪な演劇に飲み込まれ、変化することを止めてしまっている。

あなたは、この舞台における役割を与えられていない唯一の存在である「変化の仮面」となり、世界を停滞から解放することを目指す。変化をもたらし、現実そのものを変える力“アルドーレ”の力を駆使して、強大な力を持つカノヴァッチオの劇作家の物語に幕を降ろそう。

本作『Enotria: The Last Song』のストーリーは、コメディア・デッラルテという即興演劇の一形態から着想を得ているため、なじみのあるキャラクターが多数登場。出てくる武器や衣装、絵画、そして場所のすべてが現実に存在するものを基にしているため、高いレベルでイタリアの古きよき文化を精巧に再現している。

現実を改変させる“アルドーレ”

アルドーレの力を使うことで、周囲の環境を変化させられる。進行を妨げる要素を排除したり、隠された秘密を暴いたり……時には戦闘を有利に進められる。

体験版を期間限定で配信中

PlayStation Store/Steamで配信中の体験版では、ゲームの一部をプレイできる。本作の特徴である“仮面”を切り替えていくことで変化するアクションや、ステージの探索などに触れてみてはいかがだろうか。

※体験版の対応言語は英語のみです。配信は2024年7月30日までの期間限定を予定。

広大な太陽が照らすゲームを作るスタジオ・Jyamma Games

イタリアの伝承や文化をベースにしたソウルライクアクションRPG『Enotria: The Last Song』を開発するのは、ミラノに拠点を持つ新進気鋭のスタジオであるJyamma Games。イタリアの大自然の影響を強く受けて、光あふれる美しい世界を描いている。

しかし、美しい世界の裏には、暗い秘密が隠されている。そんな世界に秘められた謎を暴けるのかどうかは、プレイヤー次第だ。

※画像は開発中の英語版のものです。

※セガはJyamma Games社と、日本およびアジア市場向け新作パッケージタイトルに関するサブパブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当いたします。

【ゲーム情報】

タイトル:『Enotria: The Last Song』

(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)

ジャンル:アクションRPG

販売:セガ

開発:Jyamma Games

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※Xbox Series X|S/PCはデジタル版の販売のみ。

発売日:

スタンダードエディション:2024年9月19日予定

デラックスエディション:2024年9月16日予定

※パッケージ版の発売日は未定。

価格:

スタンダードエディション:7150円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8778円(ダウンロード版)

CERO:審査予定

