セガがパブリッシングを務め、イタリアの新進気鋭のスタジオ・Jyamma Gamesが手掛けたPlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)向けソウルライクアクションRPG『Enotria: The Last Song(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)』。

今回は、Jyamma Gamesのビジネス開発マネージャーであるEdoardo Basile(エドアルド・バシーレ)氏にメールインタビューを実施。本作の魅力や制作秘話など、気になる点をお聞きした。

ゲームはダウンロード専売で、スタンダードエディション(7150円)/デラックスエディション(8778円)が配信中。パッケージ版も発売予定だが、発売日などは未定だ。

『Enotria: The Last Song』とは?

本作は、イタリアの伝承や文化をベースにした、太陽に照らされた美しくも危険な世界を冒険するソウルライクアクションRPG。

舞台となるのは、さまざまな文化と国々が栄える豊かな大陸「エノトリア」。生命と活力であふれるこの地は、「カノヴァッチオの呪い」と呼ばれる終わることのない邪悪な演劇に飲み込まれ、変化することを止めてしまう。

プレイヤーはこの「舞台」における役割を与えられていない唯一の存在である「変化の仮面」となり、美しさの裏に謎を秘めるエノトリアの解放を目指す。

このゲームには2つのエンディングと、シークレット要素があります!

――本作を開発することになった経緯を教えてください。

バシーレ:私たちの祖国とその伝統を、今までにない方法で皆に伝えたいという意思から開発に至りました。

――本作はイタリアの伝承に基づいているということですが、どういった伝承になるのでしょうか?

バシーレ氏:本作はイタリアの文化をベースにしたファンタジー世界を舞台としています。イタリアの伝統やルーツは地域や時代によって多種多様なため、時にはまったく別の文化や国に見えてしまうこともあるのです。

――ゲーム中にはさまざまなマスクが登場しますが、お気に入りのものはどれですか? またその理由は?

バシーレ氏:お気に入りは「プルチネッラ」ですね。持ち前の素晴らしい演技と、ゲームの筋書きを通してキャラクターの成長が見られるところが気に入っています。

――クリア後でも遊べるようなエンドコンテンツはご用意されているのでしょうか?

バシーレ氏:このゲームは1回のプレイで終えることはできません。このゲームには2つのエンディングと、シークレット要素があります! なので、ぜひNew Game Plusに行ってみてください。

――日本の老舗ゲームメーカーであるセガと、日本での発売で手を組むことになった感想を教えてください。

バシーレ氏:セガさんのような歴史あるパブリッシャーと協働できる貴重な機会をいただき、本当に光栄です。彼らは私たちのゲームに大きな信頼を寄せてくれただけでなく、ゲーム開発の枠を超えた価値観を共有できる相手だということも分かりました。非常に心強いパートナーだと思います。

――ハードごとの違いや特徴などありましたら教えてください。

バシーレ氏:いいえ、どのプラットフォームでプレイしても、皆が同じ体験をすることができます。

――本作はSteamやEpic Gamesで発売されますが、Steam Deckやハンドヘルド型ゲーミングPCでも遊べるのでしょうか?

バシーレ氏:対応はしていますが、まだ最適化はされていません。本作をハンドヘルド型プラットフォームで楽しみたいという多くのユーザーの声を受け、私たちもその期待に応えるべく、最適化に全力を尽くしています。

――最後に、読者へ本作のアピールをお願いします。

バシーレ氏:皆さん、こんにちは! 今回は、この『エノトリア』でぜひ太陽を心ゆくまで満喫してもらえることを願っています。ただ、油断は禁物ですよ! このゲームには危険もいっぱいですからね。

【ゲーム情報】

タイトル:『Enotria: The Last Song』(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)

ジャンル:アクションRPG

販売:セガ

開発:Jyamma Games

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※Xbox Series X|S/PCはデジタル版の販売のみ。

配信日:

スタンダードエディション:配信中(2024年9月19日)

デラックスエディション:配信中(2024年9月16日)

※パッケージ版の発売日は未定。

価格:

スタンダードエディション:7150円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8778円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

※画像は開発中の英語版のものです。

※セガはJyamma Gamesと、日本およびアジア市場向け新作パッケージタイトルに関するサブパブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当いたします。

