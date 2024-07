セガは7月8日、Focus Entertainmentが手掛けるPlayStation 5/Xbox Series X|S用アクションRPG『Atlas Fallen』(アトラス フォールン)について、大型無料アップデート“Reign of Sand(砂の王国)”を配信すると発表。配信日は、2024年8月6日となる。

『Atlas Fallen』Major Update Announcement(※英語)

https://www.youtube.com/watch?v=RYVLkhaCWcU

本アップデートでは、“ニューゲームプラス”やエリア、エッセンスストーン、ゲーム中の機能などが追加。“ニューゲームプラス”では、装備や素材、キャラクターの進行状況などを引き継いで、新たな旅に出かけられる。新たな難易度“ニャアルの悪夢”では、太陽神に完全なる力が与えられるという、強烈な体験がプレイヤーを待つ。

またフィールド全域で“Corruption Breach(腐敗の裂け目)”が出現するように。プレイヤーを待ち受ける強敵に、クリーチャーに変身する新たな能力や進化した武器を活用して立ち向かおう。

ほかにも、野蛮な新モンスターの降臨、プレイスタイルを一新させる25個の新エッセンスストーン、新たな会話など、さまざまな要素が加わる。

ユーザーからのさまざまな声をもとに、開発メンバーの熱い想いを込めて作られた大規模なアップデート“Reign of Sand(砂の王国)”に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Atlas Fallen(アトラス フォールン)

ジャンル:アクションRPG

販売:Focus Entertainment

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S

※Xbox Series X|Sはデジタル版のみ

発売日:発売中(2023年12月14日)

価格:8030円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1人(オンライン時 1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

※日本語字幕はアップデートすることで利用可能となります。

Atlas Fallen ©2023 Deck13 Interactive. Published by Focus Entertainment. Developed by Deck13 Interactive. Atlas Fallen, Focus Entertainment, Deck13 Interactive and their respective logos are trademarks or registered trademarks. All trademarks are the property of their respective owners.

