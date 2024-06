セガは6月13日、PlayStation 4用サバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』(ストーカー:レジェンズ・オブ・ザ・ゾーン・トリロジー)について、危険区域“ゾーン”で生き残るために欠かせない、武器やアイテムの情報を公開した。

本作の発売日は2024年6月27日、価格は6578円。なお、本作のダウンロード版は配信済みだ。

■手にした武器で生き残れ!

危険地域である“ゾーン”の探索中には、食料や弾薬などのアイテムを入手するだけでなく、敵対する勢力や凶暴なミュータントと遭遇して戦闘になることも。

キャラクターの体力やスタミナ、放射線レベルに注意しながら、手に入れた物資をどのように使っていくのか……アイテムマネージメントをしながら生き残ることが求められる。

アイテムにはそれぞれ重さが設定されている。いろいろなアイテムを持つことで重量制限を超えてしまうと動きが遅くなり、さらに入手していくと動けなくなってしまうため、注意が必要だ。

武器の種類もさまざまで、本物を彷彿とさせるものがあれば、このゲームオリジナルのものも用意。たとえ同じアサルトライフルでも、有効射程や弾速などの性能や、使える弾薬が異なるため、状況や好みにあわせて選んでいこう。

武器は使っていくことで消耗して、弾詰まりが多く発生するようになり、最終的に使えなくなる点は要注意だ。

ただし2作目の『Clear Sky』、3作目の『Call of Prypiat』では武器のメンテナンスが可能。また、改造することで性能を上げたり、スコープを付けたりすることもできる。

■命をつないでいくアイテム

アイテムにも種類があり、効果はさまざま。食べ物は体力と空腹値を回復するため、いくつか持っておこう。飲み物のウォッカは、蓄積した放射線を減らす効果があり、エナジードリンクはスタミナを回復させる効果がある。

治療系のアイテムを使うことで、体力回復もしくは止血効果、放射線レベル低減などの効果を得られる。またノンプレイヤーキャラクター(NPC)の中には、回復キットを求めてくるキャラも存在する。

アーティファクトには、体力上昇や各種耐性などのパラメータを変化させるステータスが付与されている。パラメータは上昇するだけでなく、下降する場合も。複数のアーティファクトを装備してマイナスステータスを打ち消す、状況に応じて外すなどの工夫が必要になるかもしれない。

NPCによっては、入手したアイテムと彼らが所持しているアイテムをトレードすることが可能。ただ、キャラによって持っているアイテムや所持金は異なり、価値をあわせないとトレードは成立しない。

手にした物資を使うのか、トレードするのか、そこに放置するのか……プレイヤーは常に選択を迫られることになる。

【ゲーム情報】

タイトル:S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy

(ストーカー:レジェンズ・オブ・ザ・ゾーン・トリロジー)

ジャンル:サバイバルホラーFPS

販売:GSC Game World

プラットフォーム:PlayStation 4/Xbox One

※Xbox Oneはダウンロード版のみ。

発売日:2024年6月27日予定

※ダウンロード版は配信中。

価格:6578円

CERO:Z(18才以上対象)

※デジタル版はタイトルごとの単品購入も可能です。

※一部のテキストは後日アップデートで修正予定です。

