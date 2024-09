セガは9月19日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)向けソウルライクアクションRPG『Enotria: The Last Song』(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)を発売した。ダウンロード専売で、価格はスタンダードエディションが7150円、デラックスエディションが8778円となる。なお、パッケージ版も後日発売予定だ。

本作は、イタリアの伝承や文化をベースにした、太陽に照らされた美しくも危険な世界を冒険するソウルライクアクションRPG。

さまざま文化と国々が栄える豊かな大陸「エノトリア」。生命と活力であふれるこの地は、「カノヴァッチオの呪い」と呼ばれる終わることのない邪悪な演劇に飲み込まれ、変化することを止めてしまっている。

プレイヤーはこの「舞台」における役割を与えられていない唯一の存在である「変化の仮面」となり、美しさの裏に謎を秘めるエノトリアの解放を目指すことになる。

仮面の切り替えでプレイスタイルを自由に変更可能

倒した敵の仮面を身に着けることで、その役に扮して新たな力を得ることができる。仮面は3つまでセットすることが可能で、すぐに切り替えられる。仮面には武器や装備だけでなくステータスも記録されるため、役割が大きく異なる別のプレイスタイルにいつでも変更できる。

武器は8つの異なる種類があり、120を超えるさまざまな能力・見た目が用意されている。敵の攻撃をはねのける盾は本作にはないため、ステップやパリィを駆使しつつ攻撃を当てていく必要がある。敵の攻撃が終わるのを待つのではなく、受け流しつつ、攻撃を紡いでいくのが本作のアクションの特徴だ。

敵を攻撃していくと画面右下にあるアイコンが光り、“科白”(魔法)を使えるように。“科白”にはさまざまな種類があり、最大で4つまでセットできる。

攻撃を当てる、もしくはパリィを成功させて敵の体勢を崩すと、破壊力の高い追撃(リポスト)を繰り出せる。敵にダメージを与えると同時に、“覚醒”効果を得ることができ、プレイヤーの能力が強化される。仮面ごとに強化ボーナスは異なるので、好みの仮面を装備するのか、状況にあわせて仮面を変えるのか、プレイヤーごとに幅が出る要素と言えるだろう。

【ゲーム情報】

タイトル:『Enotria: The Last Song』(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)

ジャンル:アクションRPG

販売:セガ

開発:Jyamma Games

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※Xbox Series X|S/PCはデジタル版の販売のみ。

配信日:

スタンダードエディション:配信中(2024年9月19日)

デラックスエディション:配信中(2024年9月16日)

※パッケージ版の発売日は未定。

価格:

スタンダードエディション:7150円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8778円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

※画像は開発中の英語版のものです。

※セガはJyamma Gamesと、日本およびアジア市場向け新作パッケージタイトルに関するサブパブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当いたします。

“Enotria” is a trademark of Jyamma Games S.r.l. All rights reserved.

“Jyamma Games” is a registered trademark of Jyamma Games S.r.l. All rights reserved.

©2024 Jyamma Games ©Enotria: The Last Song. Additional copyright and trademark rights reserved by their respective owners.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。