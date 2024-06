セガは6月11日、GSC Game Worldより発売されるPC(Steam/Epic Games Store/Windows)/Xbox Series X|S用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)について、新トレーラー“The Time of Opportunities”を公開。

本作はダウンロード専売で、発売は2024年9月5日。価格は、通常版が7950円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

トレーラー“The Time of Opportunities”

https://www.youtube.com/watch?v=85BtCqbALa0

本作は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめる。

公開された最新トレーラー“The Time of Opportunities”では、アノマリーの発生やミュータントの襲撃に加えて、ほかの派閥メンバーとの衝突などゾーンの過酷な環境について確認可能。錆ついた金属や剝がれかけた塗装といったリアリティを感じられる描写も楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル:S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)

ジャンル:サバイバルホラーFPS

配信:GSC Game World

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store/Windows/GOG.com)/Xbox Series X|S

※ダウンロード版のみ。

配信日:2024年9月5日予定

価格:

通常版:7950円

Deluxe Edition:1万499円

Ultimate Edition:1万4499円

CERO:審査予定

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。