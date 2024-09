セガは9月5日、PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store)向けソウルライクアクションRPG『Enotria: The Last Song』(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)について、ゲーム内容を紹介する生放送を配信すると発表。配信日時は、2024年9月9日20時より。

番組には、ゲーム内のキャラクターを演じる声優の杉田智和さんに加えて、素敵なゲストも出演。ぜひチェックしよう。

ゲームの発売日は、2024年9月19日(デラックスエディションは9月16日)。ダウンロード専売で、価格はスタンダードエディションが7150円、デラックスエディションが8778円となる。なお、パッケージ版も後日発売予定だ。

▼リリース直前特番

▼Gamescom Trailer

【『エノトリア・ザ・ラスト・ソング』リリース直前特番 概要】

配信日時:2024年9月9日20時~21時(予定)

出演者:杉田智和さん(声優)

すももさん(ストリーマー)

齋藤モゲさん(ゲームライター)

内田敦子さん(MC/セガ コミュニティ担当)

配信先:

YouTube Live(セガ公式チャンネル内):https://youtube.com/live/5n194ZMoQW4

新トレーラー公開

映像では、謎めいた世界観や立ちはだかる敵、さまざまな武器によるアクションを紹介している。

『Enotria:The Last Song』Gamescom Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=OZrFeZRXqlE

※画像は開発中の英語版のものです。

※セガはJyamma Games社と、日本およびアジア市場向け新作パッケージタイトルに関するサブパブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当いたします。

【ゲーム情報】

タイトル:『Enotria: The Last Song』

(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)

ジャンル:アクションRPG

販売:セガ

開発:Jyamma Games

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store)

※PCはデジタル版の販売のみ。

発売日:

スタンダードエディション:2024年9月19日予定

デラックスエディション:2024年9月16日予定

※パッケージ版の発売日は未定。

価格:

スタンダードエディション:7150円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8778円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

“Enotria” is a trademark of Jyamma Games S.r.l. All rights reserved.

“Jyamma Games” is a registered trademark of Jyamma Games S.r.l. All rights reserved.

©2024 Jyamma Games ©Enotria: The Last Song. Additional copyright and trademark rights reserved by their respective owners.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。