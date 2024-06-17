食器を水ですすぐだけで汚れが落ちるようになる「メリオールデザインシート」

ASCII STARTUP イベントピックアップ
STARTUP×知財戦略
堺市・中百舌鳥の社会課題解決型イノベーション
Project PLATEAU by MLIT
JOIC：オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会
NEDO「AI NEXT FORUM 2023」
位置情報ビッグデータが解決する地域課題
「YOXO BOX」イベントレポート
NEDO AIアクションプラン
「NTTデータ 豊洲の港から」イベントレポート
Startup Factory構築事業
次の社会・未来を創るコンベンション「NoMaps2020」レポート
このスタートアップに聞きたい
JAPAN INNOVATION DAY 2024
ASCII STARTUP ライトニングトーク
IoT H/W BIZ DAY 2023
ASCII STARTUP 今週のイチオシ！
マスク・ド・アナライズのスタートアップ！人事！
知財で読み解くITビジネス by IPTech
ASCII STARTUP ACADEMY
オープンイノベーション入門：手引きと実践ガイド
JAPAN INNOVATION DAY 2023
研究開発型イノベーション創出のケーススタディ
5分で読める日本オープンイノベーション見聞録
特集
アフターコロナに対応できるホームページの役割や機能
働き方、DX、オープンイノベーション……BiNDup特別対談2020
北海道・札幌が未来に近づく5日間「No Maps 2019」レポート
短期連載：日本が目指すべきエコシステムのありかた
石川温の「動き出している5Gビジネス」
北海道を最先端Techで開拓する「No Maps 2018」レポート
SXSW 2018レポート
北海道に最先端Techを実装！「No Maps 2017」レポート
ユニコーン企業に学ぶグロースハック
CEATEC JAPAN 2016 ネクストテクノロジー
連載
IoT H/W BIZ DAY 2022
自動走行ロボットを活用した配送サービスの未来
柳谷智宣の「スタートアップDive!」
IoT H/W BIZ DAY 2021
JAPAN INNOVATION DAY 2022
JOIC オープンイノベーション名鑑
フェーズごとに極める効率的な英語学習方法
JAPAN INNOVATION DAY 2021
IoT H/W BIZ DAY 2020
IoT H/W BIZ DAY 2020 by ASCII STARTUP
「ニュー・ノーマル・テックピッチ」レポート
アクセラレーションプログラムFASTAR
ASCII STARTUPベンチャーマップ特集
創業エンジニアが残すスタートアップ開発ログ
JAPAN INNOVATION DAY 2020
「NEDO AI＆ROBOT NEXT シンポジウム」レポート
ガチっとスタートアップ
IoT H/W BIZ DAY 2019 by ASCII STARTUP
アスキーエキスパート
InsTechオープンイノベーションビジネスコンテスト
JAPAN INNOVATION DAY 2019
BiNDup×ASCII「ホームページの現在」
働き方改革に直接効く「RPA」最前線
IoT＆H/W BIZ DAY 6 by ASCII STARTUP
ASCII STARTUP 業界ポジトーク
IoT＆H/W BIZ DAY 5 by ASCII STARTUP
インバウンドマーケットEXPO2018
BiNDクラウドで会社や店舗のウェブサイトを作ろう
IoT＆H/W BIZ DAY 4 by ASCII STARTUP
SAO Future Lab
ASCII STARTUP週末かわら版
ASCII×クリプラ 電子カルテきほんのき
クラウド電子カルテ「Clipla」を知り尽くす
富士通アクセラレータプログラムで何が起きたか
スタートアップのコーポレートサイトまとめ2016-2017
IoT＆H/W BIZ DAY 3 by ASCII STARTUP
SXSW 2017 Interactiveレポート
IoT＆H/W BIZ DAY by ASCII STARTUP
SXSWを目指すゲームチェンジャーたち パナソニックで生まれた胎動
経済産業省×ASCII STARTUP 日本発グローバル・ベンチャー公開選考会
大手に訊くスタートアップ支援の狙い
IoT＆H/W BIZ DAY 2 by ASCII STARTUP
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DG TAKANOは6月15日、簡単に汚れが落ちる食器「meliordesign（メリオールデザイン）」を新品のように戻せる「メリオールデザインシート」を発売する。
meliordesignは2023年に発売した、水ですすぐだけで簡単に汚れが落ちる食器。洗剤を使用せず、エコな皿洗い＆時短家事を実現する。
新たに発売するメリオールデザインシートは、meliordesignの汚れ落ち機能を新品のように戻すことができる。食器を軽く拭いて乾かすだけで、自宅にある陶磁器の食器にも効果が期待できるという。
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