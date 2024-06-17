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食器を水ですすぐだけで汚れが落ちるようになる「メリオールデザインシート」

文● ASCII

　DG TAKANOは6月15日、簡単に汚れが落ちる食器「meliordesign（メリオールデザイン）」を新品のように戻せる「メリオールデザインシート」を発売する。

　meliordesignは2023年に発売した、水ですすぐだけで簡単に汚れが落ちる食器。洗剤を使用せず、エコな皿洗い＆時短家事を実現する。

　新たに発売するメリオールデザインシートは、meliordesignの汚れ落ち機能を新品のように戻すことができる。食器を軽く拭いて乾かすだけで、自宅にある陶磁器の食器にも効果が期待できるという。

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