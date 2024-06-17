スタートアップカンファレンス「IVS2024 KYOTO」 様々な業界からの登壇者 第1弾を公開

IVS KYOTO実行委員会は、7月4日～6日に開催される国内最大のスタートアップカンファレンス「IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTO」の登壇者情報第1弾を公開した。

IVS2024 KYOTOは、日本のスタートアップエコシステムの飛躍を目指すイベント。さまざまなセッションやコンテンツ、サイドイベントを通じて、スタートアップの成長と発展を支援する。

今回発表された登壇者は以下のとおり。

ANRI 代表パートナー 佐俣 アンリ氏

AZX Professional Group パートナー 雨宮 美季氏

ブーストキャピタル株式会社 代表取締役 小澤 隆生氏

Coral Capital Founding Partner&CEO ジェームズ レイニー氏

EY新日本有限責任監査法人 パートナー 藤原 選氏

ForbesJAPAN 執行役員 Web編集長 谷本 有香氏

HIRAC FUND ディレクター 甚野 広行氏

KDDI Digital Divergence Holdings株式会社 代表取締役社長 藤井 彰人氏

MPower Partners General Partner キャシー松井氏

NOT A HOTEL株式会社 代表取締役 CEO 濵渦 伸次氏

Novastar Ventures Limited ディレクター 山内 理希氏

Nstock株式会社 代表取締役 宮田 昇始氏

Project Coalis General Partner 久保田 雅也氏

Woven Capital パートナー 加藤 道子氏

アクセンチュア株式会社 マネジング・ディレクター 太田 郁子氏

アニマルスピリッツ合同会社 代表パートナー 朝倉 祐介氏

アニマルスピリッツ合同会社 ディレクター 中山 悠里氏

アンドエル株式会社 代表取締役 古橋 智史氏

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 パートナー 湯浅 エムレ 秀和氏

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 プリンシパル 磯田 将太氏

スパイダープラス株式会社 取締役CFO 藤原 悠氏

マーケットリバー株式会社 代表取締役 市川 祐子氏

マーサージャパン株式会社 Startup Initiative Lead 筒井 祐輔氏

ラクスル株式会社 代表取締役社長 CEO 永見 世央氏

株式会社ABEJA 代表取締役CEO 兼 創業者 岡田 陽介氏

株式会社IVRy Founder&CEO 奥西 亮賀氏

株式会社Major7th 代表取締役 丸尾 浩一氏

株式会社Sales Marker 取締役 COO 荻原 慎太郎氏

株式会社WiLGeneral Partner & CEO 松本 真尚氏

株式会社YOUTRUST 代表取締役CEO 岩崎 由夏氏

株式会社ゴーイングメリー General Partner 鈴木 おさむ氏

株式会社ソラコム 代表取締役社長 玉川 憲氏

株式会社りそな銀行 代表取締役社長 岩永 省一氏

株式会社ローンディール 代表取締役社長 原田 未来氏

株式会社日本M&Aセンター 副部長 横田 賢一氏

株式会社日本総合研究所 シニアスペシャリスト 渡辺 珠子氏

社会保険労務士事務所ヨルベ 代表 金山 杏佑子氏

早稲田大学ビジネススクール 教授 入山 章栄氏

独立行政法人国際協力機構(JICA) 不破 直伸氏

独立行政法人中小企業基盤整備機構 審議役 石井芳明氏

法律事務所ZeLo・外国法共同事業 人事労務部門 統括弁護士 藤田 豊大氏

そのほかにも、多くの経営者・経営幹部・投資家・有識者の登壇を予定しているという。