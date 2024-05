インティ・クリエイツは5月30日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)向け2D横スクロールアクションゲーム『九魂の久遠』を発売した。

価格は通常版が5280円(パッケージ)/4280円(ダウンロード)で、限定版が9980円(パッケージ)となる。

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ

本作は、冥界で目覚めたネコ“クオン”を操作して冥界を踏破し、現世で待つ飼い主の元に帰ることが目的となる。

発売記念壁紙をプレゼント!

発売記念として、オフィシャルイラストレーター加藤誠人氏の描き下ろしイラストを無料配布!

ダウンロードは公式サイトから可能。クオンが紡ぐ、死と輪廻の幻想綺譚の結末を、ぜひあなたの“魂”に刻みこもう。

・公式サイト

https://umbraclaw.com/jp/special/special05.html

『九魂の久遠』発売記念セールを開始!

Nintedo SwitchおよびSteam向けのダウンロード版について、本日より2週間、20%オフの3424円となる発売記念セールを実施中。この機会に購入してみてはいかがだろうか。期間は、2024年6月12日まで。

・マイニンテンドーストア

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068802.html

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2428420/Umbraclaw/

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:発売中(2024年5月30日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:4280円

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.