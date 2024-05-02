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世界初公開となる新規タイトルの発表も！

新作ゲーム情報が満載！「THQ Nordicデジタルショーケース2024」が8月3日に開催決定

2024年05月02日 22時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

新作ゲーム情報が満載！「THQ Nordicデジタルショーケース2024」が8月3日に開催決定

　THQ Nordicは5月2日、第四回となる公式デジタルショーケースイベント「THQ Nordicデジタルショーケース2024」を開催すると発表。開催日時は、2024年8月3日午前4時（日本時間）となる。

　ショーケースは、YouTubeとTwitch、Steamの公式THQ Nordicチャンネルで配信。世界初公開のゲーム発表や新作タイトルのアップデートなど、盛りだくさんの内容でお届けする。

　『Gothic 1 Remake』『Titan Quest II』などの最新情報も公開。HandyGamesのプレショーケースも同時開催するのでお見逃しなく。

◆公式 THQ Nordicチャンネル

・YouTube https://thqn.net/thqn2024-yt
・Twitch https://www.twitch.tv/thqnordic
・Steam https://store.steampowered.com/publisher/THQNordic

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

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