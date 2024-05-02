THQ Nordicは5月2日、第四回となる公式デジタルショーケースイベント「THQ Nordicデジタルショーケース2024」を開催すると発表。開催日時は、2024年8月3日午前4時（日本時間）となる。
ショーケースは、YouTubeとTwitch、Steamの公式THQ Nordicチャンネルで配信。世界初公開のゲーム発表や新作タイトルのアップデートなど、盛りだくさんの内容でお届けする。
『Gothic 1 Remake』『Titan Quest II』などの最新情報も公開。HandyGamesのプレショーケースも同時開催するのでお見逃しなく。
◆公式 THQ Nordicチャンネル
・YouTube https://thqn.net/thqn2024-yt
・Twitch https://www.twitch.tv/thqnordic
・Steam https://store.steampowered.com/publisher/THQNordic
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