THQ Nordicは5月2日、第四回となる公式デジタルショーケースイベント「THQ Nordicデジタルショーケース2024」を開催すると発表。開催日時は、2024年8月3日午前4時(日本時間)となる。

ショーケースは、YouTubeとTwitch、Steamの公式THQ Nordicチャンネルで配信。世界初公開のゲーム発表や新作タイトルのアップデートなど、盛りだくさんの内容でお届けする。

『Gothic 1 Remake』『Titan Quest II』などの最新情報も公開。HandyGamesのプレショーケースも同時開催するのでお見逃しなく。

◆公式 THQ Nordicチャンネル

・YouTube https://thqn.net/thqn2024-yt

・Twitch https://www.twitch.tv/thqnordic

・Steam https://store.steampowered.com/publisher/THQNordic