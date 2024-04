THQ Nordic Japanは4月3日、オープンワールドSFアクションRPG『アウトキャスト 新たなる始まり(Outcast - A New Beginning)』の魅力を5つ紹介する「アメージングトレーラー」を公開した。また、公式サイトにてゲームのアップデート情報も公開中。

他人を助けること自体が報酬だと言われています。タラン族をロボットの脅威から救うだけでは満足できないとしたら……。そんなあなたのために、『アウトキャスト 新たなる始まり』で素晴らしいと感じる5つのことをご紹介します。

◆アップデート情報を公開中

不具合の修正や機能追加、改善など日々アップデートに取り組んでいる。アップデートの情報は公式サイトにて確認してもらいたい。

https://sites.google.com/view/outcast-jp/PatchInfo

【ゲーム情報】

タイトル:Outcast - A New Beginning(アウトキャスト 新たなる始まり)

ジャンル:オープンワールドSFアクションRPG

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ。

発売日:発売中(2024年3月15日)

価格:

PS5/XSX|S:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Steam:7590円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:C(15歳以上対象)

Outcast - A New Beginning © 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Developed by Appeal Studios. Published by THQ Nordic Japan KK. THQ, THQ Nordic, Outcast, Appeal Studios and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※「PlayStation」「PS5」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。