THQ Nordic Japanは6月14日、宇宙探検＆建設SLG『Space for Sale（スペース・フォー・セール）』について、PC（Steam）での早期アクセスを今夏に開始すると発表した。詳細な開始日については続報を待とう。
・Steamページ
https://store.steampowered.com/app/1624060/Space_for_Sale/
アナウンスメントトレーラー
早期アクセスについて
作品概要
新しい太陽系を手に入れ、未知の宇宙を探検しながら、エイリアンたちの夢の住まいを建設しよう。でも注意して！ 地元の生物たちがあなたを待ち構えているかも？
友だちとの2人協力プレイも可能。未知の宇宙で冒険と建設を楽しみながら、異星系の不動産王を目指そう。
【ゲーム情報】
タイトル：Space for Sale（スペース・フォー・セール）
ジャンル：シミュレーション、ストラテジー
配信：THQ Nordic Japan
開発：Mirage Game Studios
プラットフォーム：PC（Steam）
配信日：2024年夏より早期アクセス開始予定
価格：未定
プレイ人数：1人（最大2人オンラインマルチプレイ）
© 2023 THQ Nordic AB, Sweden. Developed by Mirage Game Studios, published by THQ Nordic GmbH, Austria. THQ, THQ Nordic, Space for Sale and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.
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