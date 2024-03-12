THQ Nordic Japanは3月12日、ケモノオープンワールドRPG『バイオミュータント（Biomutant）』のNintendo Switch版について、最新トレーラーを公開した。本作の発売日は2024年5月14日予定、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに5170円。なお、予約期間中は20％オフの4136円で予約購入可能だ。
Switch版『バイオミュータント（Biomutant）』
アナウンスメントトレーラー
『バイオミュータント（Biomutant）』概要
本作は、文明崩壊後の世界を舞台にしたケモノオープンワールドRPG。ユニークなマーシャルアーツと剣術や射撃、ミュータントの特殊能力を組みあわせたバトルが楽しめる。
大地は病み、生命の樹はその根から弱り死にかけている。種族は分断し対立。混迷する世界を探索し、その運命を決める者は、果たして救世主か、それとも世界をさらなる闇に突き落とす破壊者か……。
【特長】
◆爽快アクションを楽しもう
射撃、近接攻撃と突然変異により獲得した能力を組みあわせて敵を倒そう。自由度の高い、縦横無尽な戦闘が楽しめる。
◆モフモフなミュータントたち
遺伝子構造を変化させ、カマキリのような鉤爪やトゲトゲの尻尾を作るなど、外見のカスタマイズが可能。
◆別次元のクラフト
部品を混ぜたり組みあわせたりして、自分だけの武器を作ろう。近接武器や遠距離武器に改造パーツを取り付けて、さらに装備を強化しよう。
◆多彩な移動手段
鮮やかなオープンワールドの世界を、徒歩で、メカで、ジェットスキーで、気球で、そしてエリア独自の乗り物に乗って探索しよう。
◆奇妙な結末の奇妙な物語
文明崩壊後、種族は分断し対立。皆を団結させるか、すべてを打ち倒せるほどの強き力をもつ誰かの登場を待ち望んでいる……。物語の結末は、プレイヤーの行動と選択にかかっている。
◆追加コンテンツ同梱
二刀流アビリティを持ち、刀と脇差を装備可能な「マーセナリークラス」を選択可能。バイオミュータントの世界で二刀流のサムライとなって冒険しよう。
【パッケージ版／ダウンロード版ともに予約受付中】
下記の店舗でパッケージ版の予約を受け付け中。
・Amazon
https://amzn.asia/d/g8Iu5N4
・ゲオオンラインストア
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g515484101/
・Joshin webショップ
https://joshinweb.jp/game/40561/4571574970236.html
・ヨドバシ.com
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・楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/17805495/
・ノジマオンライン
https://online.nojima.co.jp/commodity/1/4571574970236/
・ビックカメラ.com
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・コジマネット
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・アキバ☆ソフマップ
https://a.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=100815859
・ヤマダウェブコム
https://www.yamada-denkiweb.com/2819642013/
・あみあみ
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GAME-0030275
・HMV&BOOKS online
https://www.hmv.co.jp/product/detail/14743240
・セブンネットショッピング
https://7net.omni7.jp/detail/2110647530
・Neowing
https://www.neowing.co.jp/product/HAC-P-A77BB
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・TSUTAYAオンラインショッピング
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・ゲームアーク
https://item.rakuten.co.jp/gamearc/4571574970236n/
ニンテンドーeショップのストアページもオープンしている。
・ニンテンドーeショップ製品ページ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000064911.html
【ゲーム情報】
タイトル：バイオミュータント（Biomutant）
ジャンル：オープンワールド・アクションRPG
販売：THQ Nordic
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2024年5月14日予定
価格：5170円（パッケージ版／ダウンロード版）
※予約期間中20％オフの4136円で購入可能。
CERO：C（15才以上対象）
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