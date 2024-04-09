ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月9日、PS5向けアクションアドベンチャー『Stellar Blade（ステラーブレイド）』について、開発会社「SHIFT UP」のインタビュー記事をPlayStation Blogにて公開した。
・『Stellar Blade』インタビュー！ 終末世界で繰り広げられるスタイリッシュなSFアクションの魅力やこだわりとは？
https://blog.ja.playstation.com/2024/04/09/20240409-stellarblade/
Blog記事では、PS5ならではの機能を活用した、過酷な終末世界で繰り広げられるスタイリッシュなSFアクションの魅力やこだわりを、開発者のキム・ヒョンテ氏とイ・ドンギ氏が語る。
キム氏いわく、本作のプラットフォームにPS5を選択したのは自然な流れだったという。ゲーム業界の中でもっとも情熱的なプレイヤーと出会えるのは「プレイステーション」なのだと考えているとのこと。詳細はPlayStation Blogを参照してもらいたい。
本作の発売日は2024年4月26日。価格はスタンダードエディションが8980円（パッケージ／ダウンロード）、デジタルデラックスエディションが9980円（ダウンロードのみ）となる。
【ゲーム情報】
タイトル：Stellar Blade（ステラーブレイド）
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：SHIFT UP
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2024年4月26日
価格：
スタンダードエディション：8980円（パッケージ／ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロードのみ）
CERO：D（17歳以上対象）
© 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」および「DualSense」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほかに記載されている名称は各社の登録商標または商標です。
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