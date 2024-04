ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月9日、PS5向けアクションアドベンチャー『Stellar Blade(ステラーブレイド)』について、開発会社「SHIFT UP」のインタビュー記事をPlayStation Blogにて公開した。

・『Stellar Blade』インタビュー! 終末世界で繰り広げられるスタイリッシュなSFアクションの魅力やこだわりとは?

https://blog.ja.playstation.com/2024/04/09/20240409-stellarblade/

Blog記事では、PS5ならではの機能を活用した、過酷な終末世界で繰り広げられるスタイリッシュなSFアクションの魅力やこだわりを、開発者のキム・ヒョンテ氏とイ・ドンギ氏が語る。

キム氏いわく、本作のプラットフォームにPS5を選択したのは自然な流れだったという。ゲーム業界の中でもっとも情熱的なプレイヤーと出会えるのは「プレイステーション」なのだと考えているとのこと。詳細はPlayStation Blogを参照してもらいたい。

本作の発売日は2024年4月26日。価格はスタンダードエディションが8980円(パッケージ/ダウンロード)、デジタルデラックスエディションが9980円(ダウンロードのみ)となる。

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年4月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)