ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月15日、SHIFT UPが開発するPlayStation 5向けアクションアドベンチャー『Stellar Blade(ステラーブレイド)』について、制作の舞台裏をまとめたメイキング映像を公開した。

映像では本作のディレクターであるキム・ヒョンテ氏が、「人が不要になる時代が来るのか?」という疑問から『Stellar Blade』の制作が始まったと語っている。

不気味なクリーチャーや主人公たちのキャラクター制作手法など、多数の情報が盛り込まれているので、チェックしてみてはいかがだろうか。

また、本日2024年4月16日には日本版特別トレーラーも公開。こちらでは世界観や敵、キャラクターなどを紹介している。

本作の発売日は2024年4月26日。価格はスタンダードエディションが8980円(パッケージ/ダウンロード)、デジタルデラックスエディションが9980円(ダウンロードのみ)となる。

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年4月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)