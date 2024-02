ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月7日、PS5向けアクションアドベンチャー『Stellar Blade(ステラーブレイド)』の予約を、PlayStation Store、全国のPlayStation取扱店、各種ECサイトにて順次開始すると発表。

本作の発売日は2024年4月26日。価格はスタンダードエディションが8980円(パッケージ/ダウンロード)、デジタルデラックスエディションが9980円(ダウンロードのみ)となる。

また、本作の主人公であるイヴのための装飾アイテム“プラネットダイブスーツ”と、“クラシックラウンドグラス”および“イヤーアーマーイヤリング”が、パッケージ版早期購入特典、ダウンロード版予約購入特典として早期アンロックできる。

なお、韓国の著名アーティストであり、開発会社SHIFT UPのディレクター キム・ヒョンテ氏が生み出す、魅力的なキャラクターや世界観をより詳しく感じられる先行予約トレーラーも公開中。あわせてチェックしてもらいたい。

・先行予約トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=cFktOXP1k34

『Stellar Blade』概要

●イヴの物語

『Stellar Blade』では、地球に突如出現した人類の敵“ネイティブ”を倒すためコロニーから降り立った兵士、イヴの物語が描かれる。ネイティブは“アルファ”や“エルダー”といった上位存在の意思によって人類を襲っているように見えるが、その起源について知る者はいない。

主人公のイヴは荒れ果てた世界で、地球に取り残された生存者アダム、そしてかつて地球に派遣された空挺部隊の隊員であるリリーと出会う。一行は力を合わせながら、立ちはだかるネイティブへと立ち向かっていく。

旅をするなかで、イヴたちは人類最後の都市“ザイオン”で暮らす住民たちとも協力していくことになる。

●『Stellar Blade』の世界

ザイオンは“荒野”や“大砂漠”といったセミオープンワールドのエリアとつながっていて、各エリアにはたくさんの秘密が隠されている。さまざまな人々との出会いを重ねながら、広大なフィールドで繰り広げられる冒険がイヴを待つ。ザイオンの住民に手を貸しながら、課せられた使命を果たそう。

まず大きな目標となるのがザイオンを支える巨大なエネルギー源“ハイパーセル”を集めること。ハイパーセルは各地に眠っている。ハイパーセルを回収しザイオンへ持ち帰れば、街はかつての輝きを取り戻すだろう。そしてザイオンに活気が戻るほどに、イヴはさらに多くの住民と出会うことになる。

冒険を進めるなかで“エグゾスパイン”や“ギア”といった装備を拾ったり、SP EXPを獲得して強力なスキルをアンロックしたりできる。また、服装やアクセサリー、ヘアスタイルなど、さまざまな装飾アイテムも手に入る。

『Stellar Blade』の世界を探索するなかで、バラエティ豊かな音楽も本作の魅力のひとつ。キャンプで流れる心落ち着く曲から、廃墟と化した都市の悲哀を表現した曲まで勢ぞろい。ほとんどの曲にはコーラスとボーカルがあり、『Stellar Blade』の世界の没入感をより一層高めている。

また『Stellar Blade』では、DualSenseワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックとアダプティブトリガーを活用した、没入感あふれるゲームプレイが楽しめるという。

早期購入・予約購入特典

パッケージ版早期購入特典およびダウンロード版予約購入特典として、ゲーム内で使用できる以下の装飾アイテムが早期アンロックできる。

●プラネットダイブスーツ(イヴ用)

●クラシックラウンドグラス(イヴ用)

●イヤーアーマーイヤリング(イヴ用)

■デジタルデラックスエディション

●PS5用ゲーム本編(デジタル版)

●スターゲイザースーツ(イヴ用)

●ハーフリム本編グラス(イヴ用)

●クアドロプルスクエアイヤリング(イヴ用)

●スターゲイザーコート(リリー用)

●スターゲイザーウェア(アダム用)

●スターゲイザーパック(ドローン用)

●2000 SP EXP

●5000ゴールド(ゲーム本編内通貨)

・PlayStation公式サイト内『Stellar Blade』ページ

https://www.playstation.com/ja-jp/games/stellar-blade/

■PlayStation Store『Stellar Blade』購入ページ

・スタンダードエディション

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA13195_00-STELLARBLADE0000

・デジタルデラックスエディション

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA13195_00-STELLARBLADEDDE0

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年4月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)