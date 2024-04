ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は4月23日、PlayStation 5用ソフトウェア『Stellar Blade』のモーションコミックを公開した。ゲームの発売日は2024年4月26日、価格はスタンダードエディションのパッケージ/ダウンロード版が8980円、ダウンロードのみのデジタルデラックスエディションが9980円となる。

今回公開されたモーションコミックでは、イヴとタキが地球降下作戦に備える前日譚が描かれる。ゲーム序盤が楽しめる無料体験版とあわせて、チェックしてほしい。

■『Stellar Blade』モーションコミック

https://stellarblade-comic.com/

■PS Store『Stellar Blade』無料体験版配信ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA18486_00-STELLARBLADEDEMO

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年4月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)