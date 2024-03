ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月25日、PS5向けアクションアドベンチャー『Stellar Blade(ステラーブレイド)』の無料体験版を、2024年3月29日23時より配信すると発表。あわせてトレーラーも公開している。

本作の発売日は2024年4月26日。価格はスタンダードエディションが8980円(パッケージ/ダウンロード)、デジタルデラックスエディションが9980円(ダウンロードのみ)となる。

詳細は下記のPlayStation Blogを参照してもらいたい。

https://blog.ja.playstation.com/2024/03/25/20240325-stellarblade/

本体験版では、物語の始まりから最初のボス戦までのゲーム序盤をプレイ可能。基本的な戦闘のチュートリアルも含まれており、ゲーム全体を通して役に立つゲームプレイの基本を学べるという。

なお、体験版をクリアすると、2024年4月26日発売の製品版にセーブデータを引き継いでプレイできるとのこと。この機会に、60fpsで描かれる滑らかな戦闘、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックなど、実際にプレイすることでわかる本作の魅力を余すところなく体験してみてはいかがだろうか。

■PlayStation Store『Stellar Blade』購入ページ

・スタンダードエディション

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA13195_00-STELLARBLADE0000

・デジタルデラックスエディション

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA13195_00-STELLARBLADEDDE0

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年4月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)