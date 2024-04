ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月19日、SHIFT UPが開発するPlayStation 5向けアクションアドベンチャー『Stellar Blade(ステラーブレイド)』の発売を記念して、人気K-POPアーティストおよび新進女優である「BIBI」さんと『Stellar Blade』のコラボレーションミュージックビデオを公開した。

本ミュージックビデオでは、『Stellar Blade』の世界観にインスピレーションを受けたオリジナル楽曲「EVE」にのせて、ゲーム内で描かれる荒廃した地球を再現。

韓国の著名アーティストであり開発会社SHIFT UPのCEOおよびディレクターであるキム・ヒョンテ氏が生み出す魅力的なキャラクターや、アクションアドベンチャー『Stellar Blade』の世界観を、K-POPシーンで活躍する人気アーティスト「BIBI」さんが表現している。ジャンルを超えた韓国エンタメカルチャーのコラボレーションを楽しもう。

また、現在PlayStation Storeでは『Stellar Blade』の物語の始まりからボス戦までのゲーム序盤をプレイできる無料体験版が配信中。まだプレイしていない人は触ってみてはいかがだろうか。

・無料体験版配信ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA18486_00-STELLARBLADEDEMO

本作の発売日は2024年4月26日。価格はスタンダードエディションが8980円(パッケージ/ダウンロード)、デジタルデラックスエディションが9980円(ダウンロードのみ)となる。

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年4月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)