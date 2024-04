ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は4月26日、PlayStation 5用ソフトウェア『Stellar Blade』を発売したと発表。価格はスタンダードエディションのパッケージ/ダウンロード版が8980円、ダウンロードのみのデジタルデラックスエディションが9980円となる。

ASCII GAMESでは本作の序盤を先行プレイしたレビュー記事も掲載中。あわせてチェックしてもらいたい。

また、発売にあわせてローンチトレーラーが公開されているほか、PlayStation Blogにて本編クリア後の「ニューゲーム+」に関する情報も公開。詳細は下記のブログを参照してほしい。

・ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=r4FQwS0u4RA

・PS Blog記事

https://blog.ja.playstation.com/2024/04/25/20240425-stellarblade/

「30年ゲーム制作を続けているが、こんな作品を作りたいとずっと夢見ていた。」

(開発会社SHIFT UP:CEO/『Stellar Blade』ディレクター キム・ヒョンテ氏)

※『Stellar Blade』メイキング映像「MAKING STELLAR BLADE 02」より

・イヴの物語

『Stellar Blade』では、地球に突如出現した人類の敵“ネイティブ”を倒すためコロニーから降り立った兵士、イヴの物語が描かれる。ネイティブは”アルファ”や”エルダー”といった上位存在の意思によって人類を襲っているように見えるが、その起源について知る者はいない。

主人公のイヴは荒れ果てた世界で、地球に取り残された生存者アダム、そしてかつて地球に派遣された空挺部隊の隊員であるリリーと出会う。一行は力を合わせながら、立ちはだかるネイティブへと立ち向かっていく。

旅をするなかで、イヴたちは人類最後の都市“ザイオン”で暮らす住民たちとも協力していくことになる。

・『Stellar Blade』の世界

ザイオンは“荒野”や“大砂漠”といったセミオープンワールドのエリアとつながっていて、各エリアにはたくさんの秘密が隠されている。さまざまな人々との出会いを重ねながら、広大なフィールドで繰り広げられる冒険がイヴを待つ。ザイオンの住民に手を貸しながら、課せられた使命を果たそう。

まず大きな目標となるのがザイオンを支える巨大なエネルギー源“ハイパーセル”を集めることだ。ハイパーセルは各地に眠っており、ハイパーセルを回収しザイオンへ持ち帰れば、街はかつての輝きを取り戻していく。そしてザイオンに活気が戻るほどに、イヴはさらに多くの住民と出会うことになる。

冒険を進めるなかで“エグゾスパイン”や“ギア”といった装備を拾ったり、SP EXPを獲得して強力なスキルをアンロックしたりできる。また、服装やアクセサリー、ヘアスタイルなど、さまざまな装飾アイテムも手に入れられるだろう。

『Stellar Blade』の世界を探索するなかで、バラエティ豊かな音楽も本作の魅力のひとつ。キャンプで流れる心落ち着く曲から、廃墟と化した都市の悲哀を表現した曲まで勢ぞろい。

ほとんどの曲にはコーラスとボーカルがあり、『Stellar Blade』の世界の没入感をより一層高めている。

また『Stellar Blade』では、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックとアダプティブトリガーを活用し、ブレードを操り本当に闘っているかの様な没入感あふれるゲームプレイが楽しめるのも特徴だ。

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2024年4月26日)

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)