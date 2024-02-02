情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第71回”が2024年2月8日21時から配信！
『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』のSwitchダウンロード版が予約セールを実施中！
インティ・クリエイツは2月1日より、「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト」シリーズに登場する歌姫、《電子の謡精》（サイバーディーヴァ）モルフォ（歌：櫻川めぐさん）、RoRo（歌：峯田茉優さん）、それと《電子の踊精》（サイバージーン）ルクシア（歌：佐々木李子さん）が歌う楽曲を、リズムゲームで楽しめる『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』について、Nintendo Switchダウンロード版の予約セールを実施している。
また、秋葉原White&CrossLoadカフェでのコラボカフェ開催や、情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第71回”配信など、関連情報もお届けする。
本作の対応プラットフォームは、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）。発売日は2024年2月15日予定、価格はパッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる。
Nintendo Switchのダウンロード版を予約開始！
『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』のNintendo Switch版について、ニンテンドーeショップでダウンロード版の予約を開始。予約期間中は1782円と10％オフにて購入できるので、この機会に予約しよう。
予約期間：2024年2月1日～2月14日23時59分
マイニンテンドーストア：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068800.html
秋葉原White&CrossLoadカフェとのコラボカフェ開催！
『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』の発売を記念して、秋葉原のメイドカフェWhite&CrossLoadにて、インティ・クリエイツコラボカフェイベントを開催。「ぎゃる☆がん」シリーズ、「グリム・ガーディアンズ」のグッズもあるので、秋葉原に行った際は立ち寄ってみてはいかがだろうか。
イベント名：インティ・クリエイツコラボカフェイベント
日時：2024年2月7日～2月18日 ※2月13日は店休日
開催店舗：White&CrossLoad
※入店時間などはWhite&CrossLoadの公式サイトをご覧ください。
▼White&CrossLoad公式サイトはこちら
https://whitecrossload.girly.jp/
情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第71回”配信！
2024年2月8日21時から配信予定の“ガンヴォルト情報局 第71回”は、番組MCのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）が、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』の新着情報、イベントの情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定。ぜひチェックしよう。
番組名：ガンヴォルト情報局 第71回
日時：2024年2月8日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：櫻川めぐさん（S）
YouTube Live：https://youtube.com/live/kEqyUz6GayQ
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv344178735
【ゲーム情報】
タイトル：GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）
ジャンル：リズムゲーム
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。
発売日：2024年2月15日予定
価格：
パッケージ通常版：5280円
パッケージ限定版：9980円
ダウンロード版：1980円
CERO：B（12才以上対象）
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