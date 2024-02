インティ・クリエイツは2月1日より、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズに登場する歌姫、《電子の謡精》(サイバーディーヴァ)モルフォ(歌:櫻川めぐさん)、RoRo(歌:峯田茉優さん)、それと《電子の踊精》(サイバージーン)ルクシア(歌:佐々木李子さん)が歌う楽曲を、リズムゲームで楽しめる『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』について、Nintendo Switchダウンロード版の予約セールを実施している。

また、秋葉原White&CrossLoadカフェでのコラボカフェ開催や、情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第71回”配信など、関連情報もお届けする。

本作の対応プラットフォームは、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)。発売日は2024年2月15日予定、価格はパッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる。

Nintendo Switchのダウンロード版を予約開始!

『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』のNintendo Switch版について、ニンテンドーeショップでダウンロード版の予約を開始。予約期間中は1782円と10%オフにて購入できるので、この機会に予約しよう。

予約期間:2024年2月1日~2月14日23時59分

マイニンテンドーストア:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068800.html

秋葉原White&CrossLoadカフェとのコラボカフェ開催!

『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』の発売を記念して、秋葉原のメイドカフェWhite&CrossLoadにて、インティ・クリエイツコラボカフェイベントを開催。「ぎゃる☆がん」シリーズ、「グリム・ガーディアンズ」のグッズもあるので、秋葉原に行った際は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

イベント名:インティ・クリエイツコラボカフェイベント

日時:2024年2月7日~2月18日 ※2月13日は店休日

開催店舗:White&CrossLoad

※入店時間などはWhite&CrossLoadの公式サイトをご覧ください。

▼White&CrossLoad公式サイトはこちら

https://whitecrossload.girly.jp/

情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第71回”配信!

2024年2月8日21時から配信予定の“ガンヴォルト情報局 第71回”は、番組MCのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん(モルフォ役)が、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』の新着情報、イベントの情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定。ぜひチェックしよう。

番組名:ガンヴォルト情報局 第71回

日時:2024年2月8日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)

出演:櫻川めぐさん(S)

YouTube Live:https://youtube.com/live/kEqyUz6GayQ

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv344178735

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。

発売日:2024年2月15日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:B(12才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.