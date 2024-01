2024年1月25日~28日まで、台湾の南港展覧館1号館(TaiNEX 1)にて開催中の台北ゲームショウ2024。

こちらの記事では、ショウ初出展、あるいは発売直前タイトルの中から、筆者のアンテナに引っかかった作品を実際にプレイしてみてのプチインプレッションをお届けする。

読者の皆さんにとっても気になる一本が見つかれば幸いだ。

『Hookah Haze』

ジャンル:ヒューマンドラマアドベンチャー

販売:アニプレックス

企画・開発:アクワイア

プラットフォーム:PC(Steam)/Nintendo Switch)

発売日:2024年予定

価格;未定

開発アクワイア、発売アニプレックスのタッグが放つアドベンチャーゲームで、シーシャ(水タバコ)を題材としている。読みは「フーカーヘイズ」だ。

主人公は残り少ない余命を宣告をされた少年トオル。残された15日間で好きなこと=シーシャ屋を経営する中で、そこで出会う複数の女の子とのやり取りで心を通わせていく。

会場に用意された体験版ではゲームの導入部から店のオープン初日までをプレイ。ひょんなことから出会うヒロインにシーシャを勧めるわけだが、複数のフレーバーを組みあわせてオリジナルのメニューを作り出すところがミソ。

オススメしたものによってヒロインとのやり取りが変化したり……?

レトロな味わいのドット絵ながらも、キャラクターはアニメーションし、そのパターンも豊富。ヒロインがシーシャでホワンとなる姿もかわいい。

©Aniplex Inc. ACQUIRE Corp. All rights reserved.

『鳴潮(Wuthering Waves)』

ジャンル:オープンワールドRPG

販売:GUANGZHOU KURO TECHNOLOGY

開発:KURO GAME

プラットフォーム:PC/iOS/Android

発売日:未定

価格:未定

Kuro Gameの新作は、同社らしいスタイリッシュなPC/スマートフォン向けアクションRPG。プレイヤーは進化した人類“共鳴者”として、広大な近未来世界を冒険していく。

会場で試遊できたのはドラゴンのような巨大なボスとのバトル。スピード感のあるアクションを、高品位なグラフィックスで楽しめた。パーティーを組んだ3人のキャラクターを切り替えつつ、敵の攻撃を直前でヒット直前でかわしながら戦う爽快さも魅力的だ。

余談ではあるが、試遊やSNSへの投稿などをすることでもらえるノベルティに大行列ができていたのにはインパクトがあった。現在クローズドβテスト2の募集が行なわれているので、興味がある人は応募しよう。

©KURO TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED. All RIGHTS RESERVED.

『ゼンレスゾーンゼロ』

ジャンル:都市ファンタジーアクションゲー

配信:HoYoverse

プラットフォーム:PC/iOS/Android

発売日:2024年予定(事前登録受付中)

価格:未定

『原神』や『崩壊:スターレイル』のHoYoverseが手掛ける新作『ゼンレスゾーンゼロ』(Z・Z・Z)は、崩壊した近未来都市で展開する“都市ファンタジー”SFアクション。超自然災害によって壊滅した世界で特殊な仕事を請け負う専門家・プロキシたちの物語が描かれる。

クロスプラットフォームでのリリースが予定されているが、会場では多数のPCを用意してのの体験プレイを実施。街中を歩き回って物語を進めたり、ホロウとのバトルを楽しんだりができた。コミックスタイルを用いたスタイリッシュなビジュアルも魅力的。昨年にはクローズドβテストを行ない、2024年のリリースを予定しているだけに近々の情報が楽しみだ。

Copyright © COGNOSPHERE. All Right Reserved.

GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:2024年2月15日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

インティ・クリエイツの人気アクション「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」からのスピンアウト作は、同シリーズの楽曲で楽しめるリズムアクション。発売予定日が2月15日ともう2週間ほど後に迫る。

操作は画面上を流れてくるノーツにあわせて、タイミングよくボタンやスティックを入力するというとっつきやすいオーソドックスなもの。モルフォ(歌:櫻川めぐさん)、RoRo(歌:峯田茉優さん)、ルクシア(歌:住々木季子さん)が歌う楽曲がフルサイズで収録されている。背景に表示される彼女たちの動きと、プレイヤーの操作とがシンクロするかのような譜面が気持ちいい。

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.

『都市伝説解体センター』

ジャンル:ミステリーアドベンチャー

販売:集英社ゲームズ

開発:墓場文庫

プラットフォーム:PC(Steam)/Nintendo Switch

発売日:未定

価格:未定

集英社ゲームズがPC(Steam)/Nintendo Switchでリリース予定のアドベンチャーゲーム。意味ありげなタイトル名が示すように、ドキワクさアリのプチホラーテイストなタイトルだ。

8ビット時代を彷彿とさせるローレゾなグラフィックが、都市伝説という得体のしれないさを増幅させていてグッド。とんがったテイストのサウンドにもシビれた。

主人公は見えないナニカが見えてしまう不思議な力を持つ少女あざみ。その力に悩まされつつも、強い霊能力を持つセンター長の廻屋渉に導かれながら依頼をこなしていく。

証拠やキーワードを集めることで謎解きが進む作りはオーソドックスそうでありつつ、メガネをかけると新たな選択肢が出現するレイヤー構造、SNSの投稿に埋もれたキーワードから操作の鍵を見つけ出していくなど、現代的な仕掛けが用意されているのが好印象だ。

©Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

『Devil May Cry: Peak of Combat』

ジャンル:アクション

配信:NebulaJoy

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:未定(事前登録受付中)

価格:未定

カプコンの許諾を受けて中国のNebulaJoyが開発するスマートフォン向けアクション。オリジナルと同様に、ダンテたちデビルハンターを操作して悪魔とバトル。簡単操作でスタイリッシュなアクションがバシバシ決まる爽快さが味わえた。

ゴシックな世界観のグラフィックスはもちろん、オリジナル作品の特徴でもある、敵との戦闘評価や武器のコレクション要素なども継承しているとのことだ。日本でも事前予約が受付中なので、公式サイトをチェックしてみよう。

© Capcom CO., LTD.