インティ・クリエイツは2月15日、新作リズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』を発売した。
本作の対応プラットフォームは、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）。価格はパッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる。
本日発売！ダウンロード版のローンチセールを開催中
『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』発売を記念して、公式イラストレーター畠山義崇氏から届いたお祝いイラストが公開された。
また、Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）のダウンロード版は10％オフのローンチセールを開催中。この機会に購入を検討してみてはいかがだろうか。
・Nintendo Switch版
セール期間：2024年2月15日～28日
ストアページ：
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068800.html
・Xbox Series X|S／Xbox One版
セール期間：2024年2月15日～21日
ストアページ：
https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/gunvolt-records-cychronicle/9p1lnkk36zlb
・PC（Steam）版
セール期間：2024年2月15日～21日 ※太平洋時間（PST）
ストアページ：
https://store.steampowered.com/app/2585040/GUNVOLT_RECORDS_Cychronicle/
ダウンロード版は15曲搭載でお手頃な1980円！
『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』のダウンロード版は、人気の15曲が入ってお手軽に購入できる1980円となっている。
【モルフォの楽曲】
蒼の彼方
輪廻（ルビ：リインカネーション）
藍の運命
彼（ルビ：ひ）の記憶（ルビ：メモリア）
理壊者（ルビ：リベレイター）
幻想巡夜（ルビ：エルゴスム）
比翼の音音（音音にルビ：おとね）
【RoRoの楽曲】
大祓（イグナイター）
白銀の約束（約束にルビ：プロトコル）
命題：＞（ルビ：コマンドプロンプト）
鎮花祭（ルビ：エグゾシス）
【ルクシアの楽曲】
気高き暁光（暁光にルビ：シャムス）
炎昼さる瞳
星天の讃歌（讃歌にルビ：アーチ）
境界なき神話（神話にルビ：エピソード）
2024年2月22日からは、各4曲を内包したDLC（全5種）が500円で順次発売されるので、そちらも期待しよう。
2024年2月22日 ソングパック① モルフォ ♪紅色カゲロウ♪並行世界♪硝子の楽園♪最期の冀望
2024年2月29日 ソングパック② モルフォ ♪追憶の心傷♪成層圏♪夢路の暇♪夕空境目
2024年3月7日 ソングパック③ モルフォ♪終着駅♪軌跡♪真実≒現実♪兆候
2024年3月14日 ソングパック④ RoRo ♪レゾンデートル♪希望灯♪記憶解放MIAOU♪愛のありか
2024年3月21日 ソングパック⑤ モルフォ ♪櫻華爛漫♪青写真-Cyanotype-♪空白書板♪輪廻 邂逅
※パッケージ版には、DLC（全5種）がインストール済みです。
情報配信番組“ガンヴォルト情報局第72回”配信のお知らせ
2024年2月22日21時から配信予定の“ガンヴォルト情報局第72回”は、番組MCのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）が、『白き鋼鉄のX（イクス）』シリーズで《電子の謡精（サイバーディーヴァ）》RoRo役を演じる峯田茉優さんをゲストに迎え、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』の新着情報、DLC情報、イベントの情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定。ぜひチェックしよう。
＜番組概要＞
番組名：ガンヴォルト情報局第72回
日時：2024年2月22日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：櫻川めぐさん（S）
ゲスト：峯田茉優さん（ヴィムス）
YouTube Live：https://youtube.com/live/sARWw9jc9no
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv344321051
【ゲーム情報】
タイトル：GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）
ジャンル：リズムゲーム
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2024年2月15日）
価格：
パッケージ通常版：5280円
パッケージ限定版：9980円
ダウンロード版：1980円
CERO：B（12才以上対象）
© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう