インティ・クリエイツは2月15日、新作リズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』を発売した。

本作の対応プラットフォームは、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)。価格はパッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる。

本日発売!ダウンロード版のローンチセールを開催中

『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』発売を記念して、公式イラストレーター畠山義崇氏から届いたお祝いイラストが公開された。

また、Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)のダウンロード版は10%オフのローンチセールを開催中。この機会に購入を検討してみてはいかがだろうか。

・Nintendo Switch版

セール期間:2024年2月15日~28日

ストアページ:

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068800.html

・Xbox Series X|S/Xbox One版

セール期間:2024年2月15日~21日

ストアページ:

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/gunvolt-records-cychronicle/9p1lnkk36zlb

・PC(Steam)版

セール期間:2024年2月15日~21日 ※太平洋時間(PST)

ストアページ:

https://store.steampowered.com/app/2585040/GUNVOLT_RECORDS_Cychronicle/

ダウンロード版は15曲搭載でお手頃な1980円!

『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』のダウンロード版は、人気の15曲が入ってお手軽に購入できる1980円となっている。

【モルフォの楽曲】

蒼の彼方

輪廻(ルビ:リインカネーション)

藍の運命

彼(ルビ:ひ)の記憶(ルビ:メモリア)

理壊者(ルビ:リベレイター)

幻想巡夜(ルビ:エルゴスム)

比翼の音音(音音にルビ:おとね)

【RoRoの楽曲】

大祓(イグナイター)

白銀の約束(約束にルビ:プロトコル)

命題:>(ルビ:コマンドプロンプト)

鎮花祭(ルビ:エグゾシス)

【ルクシアの楽曲】

気高き暁光(暁光にルビ:シャムス)

炎昼さる瞳

星天の讃歌(讃歌にルビ:アーチ)

境界なき神話(神話にルビ:エピソード)

2024年2月22日からは、各4曲を内包したDLC(全5種)が500円で順次発売されるので、そちらも期待しよう。

2024年2月22日 ソングパック① モルフォ ♪紅色カゲロウ♪並行世界♪硝子の楽園♪最期の冀望

2024年2月29日 ソングパック② モルフォ ♪追憶の心傷♪成層圏♪夢路の暇♪夕空境目

2024年3月7日 ソングパック③ モルフォ♪終着駅♪軌跡♪真実≒現実♪兆候

2024年3月14日 ソングパック④ RoRo ♪レゾンデートル♪希望灯♪記憶解放MIAOU♪愛のありか

2024年3月21日 ソングパック⑤ モルフォ ♪櫻華爛漫♪青写真-Cyanotype-♪空白書板♪輪廻 邂逅

※パッケージ版には、DLC(全5種)がインストール済みです。

情報配信番組“ガンヴォルト情報局第72回”配信のお知らせ

2024年2月22日21時から配信予定の“ガンヴォルト情報局第72回”は、番組MCのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん(モルフォ役)が、『白き鋼鉄のX(イクス)』シリーズで《電子の謡精(サイバーディーヴァ)》RoRo役を演じる峯田茉優さんをゲストに迎え、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』の新着情報、DLC情報、イベントの情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定。ぜひチェックしよう。

<番組概要>

番組名:ガンヴォルト情報局第72回

日時:2024年2月22日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)

出演:櫻川めぐさん(S)

ゲスト:峯田茉優さん(ヴィムス)

YouTube Live:https://youtube.com/live/sARWw9jc9no

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv344321051

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ

発売日:発売中(2024年2月15日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:B(12才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.