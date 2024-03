インティ・クリエイツは3月7日、「ガンヴォルト」シリーズの楽曲でリズムゲームが楽しめる『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』について、全5種用意されている第1期DLCの中から「ソングパック③」を発売したと発表。DLC単体の価格は500円となる。

なお、ソングパック③は、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズのゲーム内で使用された楽曲をはじめ、ファンディスク(CD)、OVAの劇中歌からモルフォの楽曲が4曲セットになったパックだ。

※2024年2月15日に発売されたパッケージ版にはインストール済みとなっています。

DLC名:ソングパック③ モルフォ ♪終着駅♪軌跡♪真実≒現実♪兆候

配信日:配信中(2024年3月7日)

価格:500円

プレイ映像「兆候(サイン)」を公開中!

『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』は、歌姫たちのミュージックビデオを背景にプレイする以外にも、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズの映像を背景にプレイすることで、歌姫の楽曲とともにシリーズの軌跡を辿ることができる。

その中から、第1期DLCソングパック③に含まれる《電子の謡精》(サイバーディーヴァ)モルフォの楽曲、「兆候(サイン)」に乗せて、ガンヴォルトとモルフォの軌跡を辿るプレイ映像を公開中。

プレイ映像は、難易度がEASY/NORMAL/HARD/EXPERTと、どんどん上がって行くので、プレイする際の予習としても活用しよう。

プレイ映像「兆候(サイン)」はこちら

https://youtu.be/AOmrgajgIeY

Nintendo Switch用体験版の配信を開始!

本日、Nintendo Switch用『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』の体験版を配信開始した。「蒼の彼方」「幻想巡夜(エルゴスム)」「命題:>(コマンドプロンプト)」「気高き暁光(シャムス)」の全4曲がプレイできる体験版となっている。2つのカーソルを躍らせるように操作して、ハイスコアを目指そう。

マイニンテンドーストア

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068800.html

「ハピネットゲームフェス!~2024 春の陣~」に試遊出展決定!

2024年3月16日にベルサール秋葉原にて開催する「ハピネットゲームフェス!~2024 春の陣~」に、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』をプレイアブル出展することが決定。

展示される体験版は、Nintendo Switchのダウンロード版に収載されている15曲に加え、第二期DLCの8曲をインストールした、全23曲から2曲がセレクトできる先行体験バージョンとなる。

遊んだユーザーには、発売記念イラストを使用したポストカードをプレゼント。近くに住んでいる人は、立ち寄ってみてはいかがだろうか。

ハピネットゲームフェス!~2024 春の陣~

会場:ベルサール秋葉原 1F・B1F

開催日時:2024年3月16日 11時~18時 ※入場無料

▼来場方法は公式サイトをチェック!

https://happinet-gamefes.com/

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ

発売日:発売中(2024年2月15日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:B(12才以上対象)

