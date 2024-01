インティ・クリエイツは1月18日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)向けリズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』について、パッケージ通常版およびパッケージ限定版の購入者を対象とした抽選会を、東京と大阪の2会場で開催すると発表。

景品には、担当声優サイン入りのペンライトやライブタオルなど、超豪華な景品が目白押しとなっている。さらに、参加賞として販促用B2ポスターのプレゼントもあるので、参加してみてはいかがだろうか。開催日は、2024年2月17日となる。

ゲームの発売日は、2024年2月15日予定。価格はパッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる。

抽選会概要

開催日時:2024年2月17日 11時~17時

開催場所:

東京会場:トレーダー2号店(http://www.e-trader.jp/shop/akiba02.html)

大阪会場:ゲーマーズなんば店(https://www.gamers.co.jp/shop/detail.php?id=13)

参加対象者:『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』パッケージ版(通常版、限定版)の購入者

※どの店舗で購入しても対象となります。

※ご購入いただいたことを証明する物(レシートや通販の場合は納品書など、ご購入店舗名が確認できるメールが印刷されたもの)をご持参ください。

※本商品1本ご購入につき1回の抽選ができます。

※1回の抽選で連続5回までの抽選となります。6回目以降は再度列にお並びいただきます。

※景品の数には限りがございます。あらかじめご了承ください。

景品一覧:

A賞:モルフォ役の“櫻川めぐ”さんサイン入りペンライト

B賞:モルフォ役の“櫻川めぐ”さんサイン入りライブタオル

C賞:RoRo役の“峯田茉優”さんサイン入りライブタオル

D賞:ルクシア役の“佐々木李子”さんサイン入りライブタオル

E賞:3枚組ポストカード

参加賞:販促用B2ポスター

※出演声優陣のサイン入り景品については、ご当選者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスを控えさせていただきます。

情報発信チャンネルの紹介

2024年1月25日21時から配信予定の“ガンヴォルト情報局 第70回”は、番組MCのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん(モルフォ役)が、『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』で主人公“きりん”役を演じる篠原侑さんをゲストに迎え、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』の新着情報、イベントの情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定。こちらもお見逃しなく。

番組概要

番組名:ガンヴォルト情報局 第70回

日時:2024年1月25日 21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)

出演:櫻川めぐさん(S)

ゲスト:篠原侑さん(アイムエンタープライズ)

配信URL:

YouTube Live:https://youtube.com/live/2QsrUEAFFik

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv344043308

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。

発売日:2024年2月15日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.