インティ・クリエイツは2月6日、Steamで開催中のオンラインイベント「Steam Nextフェス:2024年2月エディション」において、ガンヴォルトのリズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』と、よみがえりアクション『九魂の久遠(くこんのクオン)』の新作2タイトルの体験版を無料配信中だと発表。

「Steam Nextフェス」の開催期間は、日本時間2024年2月6日3時~2月13日3時まで。イベント開催期間の7日間のみプレイ可能な体験版を、忘れずにチェックしよう。

・『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』ストアページ

https://store.steampowered.com/app/2585040/GUNVOLT_RECORDS/

・『九魂の久遠』ストアページ

https://store.steampowered.com/app/2428420/_/

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。

発売日:2024年2月15日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:B(12才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:2024年5月30日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:4280円

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.