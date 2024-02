新規事業やCVCを始める、その前に！ 書籍『オープンイノベーション担当者が最初に読む本』【3/1発売】

株式会社角川アスキー総合研究所は、オープンイノベーションの実務担当者に向けた実践ガイド『オープンイノベーション担当者が最初に読む本 外部を活用して成果を生み出すための手引きと実践ガイド』を、2024年3月1日(金)に発売する。

本書は、事業担当者におくるオープンイノベーションの入門書。日本から先行する数々の海外事例を約10年追い続け、研究・実務双方の面からオープンイノベーションについて検討を重ね続ける識者が披露する、企業の担当者にとって明日から使える実践的なノウハウを伝えるものだ。

主に海外の研究論文をファクトベースに、オープンイノベーションの定義から、新規事業、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)、DXなども含めた立ち位置を区分けし、実務担当者に必要なアクションや解決策が明解にわかる内容を中心に作成。ASCII STARTUPで好評を博した連載「オープンイノベーション入門:手引きと実践ガイド」に新たな章や内容を追加・再構成し、教科書的な概論から実践まで、段階を踏みながら具体的に説明したものとなっている。

著者はスイス企業と日本企業の橋渡しをしてきたオープンイノベーションの実践者で、自身の経験にもとづき執筆した。スイスアーミーナイフのようなオープンイノベーションの実践ガイドである。

紺野 登 氏

多摩大学大学院教授

一般社団法人Japan Innovation Network代表理事