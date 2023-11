Safie GOシリーズ対応、ソーラーパネル＆バッテリーレンタルがスタート

セーフィーは11月24日、電源のみですぐに利用でき、屋外設置可能なLTE搭載クラウド録画型カメラ「Safie GO(セーフィー ゴー)」シリーズに対応したソーラーパネルとバッテリーのレンタルサービスを開始したと発表した。

同社は、2017年12月に屋外でインターネット環境を整えることが難しい場所向けに、電源のみで設置可能なLTE搭載クラウド録画型カメラ「Safie GO」シリーズを提供。

とくに、2024年4月より原則として月45時間・年360時間の時間外労働を超えた場合、罰則が付く上限規制が適用される建設業においては、業務効率化を進め生産性を向上させられるかに注目が集まっている中、業務効率化、人件費・交通費の削減を実現するSafie GOシリーズの活用が進んでいるという。

今回、通常のSafie GOシリーズに対応したソーラーパネルとバッテリーのレンタルサービスを開始することで、機材準備や工事が不要で、電源がない環境でも容易にSafie GOシリーズが活用できるようになる。

特徴としては満充電のバッテリーのみで最大3日稼動、ソーラーパネルの発電量は180W、最短1ヵ月から利用可能、全損以外の修理費用をレンタル料金に含むサポート付となっている。

年末年始や催事イベントなどの一時的な利用で納期が決まっている現場でも、必要に応じてレンタルができるので、使い勝手がいいとしている。

ソーラーパネル、バッテリー製品概要

提供対象機種:ソーラーパネル2枚(ナヴィック製)

リチウムソーラーバッテリーECO電源「ぽーたくんS(ナヴィック製)」

対応機種:

Safie GO

Safie GO 180(セーフィー ゴー ワンエイティ)

Safie GO PTZ(セーフィー ゴー ピーティーゼット)

Safie GO PTZ Plus(セーフィー ゴー ピーティーゼット プラス)

導入についての詳細や月額利用料金については要問い合わせ。