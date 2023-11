THQ Nordic Japanは11月14日、第一次世界大戦を舞台にしたリアルタイムストラテジー(RTS)『Last Train Home』[PC(Steam)]について、公式サイトで開発チームによる「メイキングトレーラー」を公開した。本作の配信日は2023年11月28日予定だ。

本トレーラーでは、ゲーム制作の裏側が開発スタッフにより語られている。映像を観て、その裏側にある秘密を解き明かし、インスピレーションの源を探る旅に参加してみよう。

◆メイキングトレーラー概要

https://youtu.be/_X7_0NvcGVo

【ゲーム情報】

タイトル:Last Train Home

ジャンル:RTS/シミュレーション

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2023年11月28日

価格:未定

Last Train Home © 2023 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Ashborne Games s.r.o.. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。