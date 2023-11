THQ Nordic Japanは11月29日、PC(Steam)向け第一次世界大戦を舞台にしたリアルタイムストラテジー『Last Train Home』(ラスト トレイン ホーム)を2023年11月28日より配信中だと発表。本作の価格は、通常版が5170円、Digital Deluxe Editionが6930円となる。

現在、通常版、Digital Deluxe Editionともに15%オフになるリリース記念セールを開催中。これにともない2023年12月6日まで、通常版は4394円、Digital Deluxe Editionは5890円で購入可能だ。

■Steam Storeページ

https://store.steampowered.com/app/1469610/Last_Train_Home/

■リリーストレーラー

https://youtu.be/IqkzJ3MrPj0

『Last Train Home』概要

大戦は終わった。しかし戦いは終わっていない。内戦の騒乱の中、必死に故郷を目指す兵士たち。その指揮は君にゆだねられている。

装甲列車に乗り込み、兵士たちを率いて過酷な荒野を進もう。乗員と資源の管理。生き抜くにはそれが必要だ。

ゲームの特徴

・第一次世界大戦において勇敢に戦ったチェコスロバキア軍団の史実に基づいたストーリーがプレイヤーに深い感銘を与える。

・シベリアの広大かつ厳しい自然環境と、赤軍と白軍によるロシア内戦の混沌とした戦場をリアルに再現。

・荒廃した戦後の世界で、装甲列車に乗り込み、戦争と自然の困難を乗り越えてチェコスロバキア兵たちを故郷に帰還させるミッション。

・リアルタイムで展開される戦闘と、プレイヤーの決断が兵士たちの運命とゲームの結末を決定するダイナミックなストーリー。

・兵士たちの成長とスキルアンロック、列車のアップグレードと管理、そして資源の有効な利用が要求される戦略的なゲームプレイ。

体験版を今すぐプレイ!

Steamストアでは、本作の体験版を配信中。本作が気になる人は、まずは体験をプレイして、厳冬のシベリアを舞台にした壮絶な戦いを体験しよう。

■『Last Train Home』体験版配信中

https://store.steampowered.com/app/1469610/Last_Train_Home/

あなたのフィードバックでゲームをより良くする!

ユーザーの声を大切にし、ゲームの品質を向上させていく姿勢がTHQ Nordicの強みだという。不具合報告、要望、声援など、下記のフォームから送ろう。

すべてのフィードバックを開発チームに共有し、検討するとのこと。

・不具合報告フォーム:https://bit.ly/3M0kAy0

・ご要望・ご声援フォーム:https://bit.ly/3Fgy19j

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Last Train Home

ジャンル:RTS/シミュレーション

配信:THQ Nordic

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:配信中(2023年11月28日)

価格:

通常版:5179円

Digital Deluxe Edition:6930円

※12月6日までリリース記念セールで15%オフ。

Last Train Home © 2023 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Ashborne Games s.r.o.. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。