THQ Nordicは6月13日、第一次世界大戦を舞台にしたリアルタイムストラテジー(RTS)『Last Train Home』をPC(Steam)で配信決定したと発表。それにあわせてアナウンストレーラーを公開している。

本作は日本語に対応。配信日などは未定となっているので、続報に期待しよう。

アナウンスメントトレーラー

https://youtu.be/nYz448frCT8

『Last Train Home』概要

大戦は終わった。しかし戦いは終わっていない。内戦の騒乱の中、必死に故郷を目指す兵士たち。その指揮は、君にゆだねられている。

装甲列車に乗り込み、兵士たちを率いて過酷な荒野を進もう。乗員と資源の管理。生き抜くにはそれが必要だ。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Last Train Home

ジャンル:RTS/シミュレーション

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:未定

価格:未定

Last Train Home © 2023 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Ashborne Games s.r.o.. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。