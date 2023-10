THQ Nordicは10月10日、第一次世界大戦を舞台にしたPC(Steam)向けRTS『Last Train Home』について、現在開催中の「Steam Next フェス」に参加、デモ版を公開中だと発表。

「Steam Next フェス」の期間は、2023年10月17日まで。ゲームの配信日は2023年11月28日だ。

▼Last Train Home Demoをプレイ

https://store.steampowered.com/app/1469610/Last_Train_Home/

「チェコゲームの世界II Innovative Indies」に出展!

チェコセンター東京(渋谷区広尾:チェコ共和国大使館内)で開催中の「チェコゲームの世界II Innovative Indies」にて、『Last Train Home』を展示中。また現地では、本作の体験プレイも楽しめる。本イベントの開催期間は、2023年10月31日まで。

「チェコゲームの世界II Innovative Indies」概要

【公式サイト】:https://tokyo.czechcentres.cz/ja/program/czech-gameshow-vol-2-innovative-indies

【内容】:チェコのインディーズゲームをテーマに、各ゲームのコンセプトやアート、体験プレイが楽しめる。日本でも注目度の高いAmanita Designをはじめ、Ashborne Games、Attu Games、Charles Gamesが出展している。さらに、LGBTQをテーマにしたチェコのゲームの紹介もあるという。

【会期】:2023年9月25日~10月31日 ※土日・祝日は休館となります。

【開館時間】:10時~19時

【会場】:チェコセンター東京

150-0012 東京都渋谷区広尾2-16-14(チェコ共和国大使館内)

【料金】:入場無料

【主催】:チェコセンター東京

【協力】:チェコ共和国大使館、チェコインベスト、DEEPTIME(ベッドフォードサウンド)

【ゲーム情報】

タイトル:Last Train Home

ジャンル:RTS/シミュレーション

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2023年11月28日

価格:未定

Last Train Home © 2023 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Ashborne Games s.r.o.. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。