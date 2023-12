THQ Nordic Japanは12月18日、PC(Steam)で配信中の『Last Train Home』(ラスト トレイン ホーム)について、最新トレーラー「遥か遠き祖国編」を公開したと発表。

また、機能追加、不具合の修正などさまざまな調整を行なったアップデート版(Update1.0)を配信開始し、その更新内容を公式サイトにて公開した。

アップデートでは、章の終わりに兵士が置き去りにされてしまう問題などが修正されたほか、画面外にいる兵士でも、投擲行動が正しく機能するようになるなど、戦略面でも大きな変化が入っている。詳しくは下記の公式サイトをチェックしてほしい。

・公式サイト アップデートのお知らせ

https://sites.google.com/view/lasttrainhome/top/PatchInfo

・紹介トレーラー「遥か遠き祖国編」

https://www.youtube.com/watch?v=1I5ltg3ZR78

【ゲーム情報】

タイトル:Last Train Home

ジャンル:RTS/シミュレーション

配信:THQ Nordic

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:配信中(2023年11月28日)

価格:

通常版:5179円

Digital Deluxe Edition:6930円

Last Train Home © 2023 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Ashborne Games s.r.o.. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。