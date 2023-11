アップル「iPhone 16 Pro」パンチホールデザインをテスト中か

アップルはパンチホールデザインを採用したiPhone 16 Proのテストをしているという。著名リーカーのMajin Bu氏がXで11月11日にリークした。

同氏によるとこのデザインが決定されるかどうかは分かっておらず、詳細は2023年3月以降に判明するという。

ただ、同氏はiPhone 17が登場するまでパンチホールデザインは採用されないと予測しているそうだ。

Apple is testing a iPhone 16 Pro hole punch version, but it may not be finalized. Details will depend on March next year. I guess most likely we won't see such a version until the iPhone 17 pic.twitter.com/exeo8gWoT0