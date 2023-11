アップル「iPhone 16 Pro」バッテリー容量アップ？

アップルが2024年に発売するとみられているiPhone 16 Proはバッテリー容量が少し増えるかもしれない。アップル製品コレクターのKosutami氏がX(旧Twitter)に11月20日に公開した写真から明らかになった。

同氏が公開した写真はiPhone 16 Proのプロトタイプに搭載されているバッテリーで、容量は3355mAhになるという。

現行のiPhone 15 Proのバッテリー容量は3274mAhとされているため、81mAhほど増えている計算になる。

また、バッテリーそのものも光沢のある表面がつや消しの金属シェルになっており、コネクタのデザインも変更されているとのことだ。

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple#appleinternalpic.twitter.com/QvguZ7CrtL