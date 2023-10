アップル「AirTag（第2世代）」2025年発売か

アップルはAirTag 第2世代の量産開始を2025年に延期したという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が10月19日にX(旧Twitter)で伝えた。

同氏は以前、AirTag 第2世代はVision Proと中核とした空間コンピューティングの一部に統合したものになるとの予測を発表していたが、具体的にどのようなものかは明らかになっていない。

AirTag 第2世代、何がどうアップグレードされるのだろうか?

Prediction update:



The mass production schedule for AirTag 2 has been postponed to 2025. https://t.co/TF2uSuSEvX