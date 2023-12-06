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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1942回

iPadのリリーススケジュールがリーク

アップル、8.7インチの大型「iPad mini」投入予定？

2023年12月06日 17時00分更新

文● 篠原修司

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　アップルは2026年に現行よりも大型の8.7インチサイズのディスプレーを搭載した新型iPad miniを投入する予定だという。韓国メディアETNewsが11月16日に伝えた。

　同紙がリークしたアップルが今後予定しているiPadシリーズの発売計画によると、iPadの発売スケジュールは次のとおりに予定されているという。

  • 2024年：有機ELとProMotionを搭載した11インチおよび12.9インチiPad Pro
  • 2026年：より大型の8.7インチディスプレイと有機ELを搭載したiPad mini
  • 2026年：有機ELを搭載した10.9インチiPad Air
  • 2027年：有機ELを搭載した12.9インチiPad Air

　ちなみに現行モデルのiPad miniのディスプレーサイズは8.3インチだ。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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