篠原修司のアップルうわさ情報局 第1942回
iPadのリリーススケジュールがリーク
アップル、8.7インチの大型「iPad mini」投入予定？
2023年12月06日 17時00分更新
アップルは2026年に現行よりも大型の8.7インチサイズのディスプレーを搭載した新型iPad miniを投入する予定だという。韓国メディアETNewsが11月16日に伝えた。
同紙がリークしたアップルが今後予定しているiPadシリーズの発売計画によると、iPadの発売スケジュールは次のとおりに予定されているという。
- 2024年：有機ELとProMotionを搭載した11インチおよび12.9インチiPad Pro
- 2026年：より大型の8.7インチディスプレイと有機ELを搭載したiPad mini
- 2026年：有機ELを搭載した10.9インチiPad Air
- 2027年：有機ELを搭載した12.9インチiPad Air
ちなみに現行モデルのiPad miniのディスプレーサイズは8.3インチだ。
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