Activision Blizzard Japanは11月10日、「Call of Duty」シリーズの最新作『Call of Duty: Modern Warfare III』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(BATTLE.NET/Steam)]を発売したと発表。

パッケージ通常版およびダウンロードのクロスジェンバンドル版は9800円。秘蔵版は1万3390円となる(ダウンロードのみ)。

本作は最大64人による協力プレイのほか、家庭用ゲーム機ではローカル2人協力プレイが可能だ。

『Call of Duty: Modern Warfare III』について

『Call of Duty: Modern Warfare III』は、「Modern Warfare」シリーズの歴史を継承し、記録的なヒット作品となった『Call of Duty: Modern Warfare II』の続編。

前作のエンディングで明らかとなったシリーズ史上最も冷酷で悪名高い宿敵ウラジミール・マカロフが再び登場し、「タスクフォース 141」はかつてない戦いに挑むことを余儀なくされる。

プレイヤーは、これまでにない高い自由度を備えながら、前作から続く豊かで没入感のあるキャンペーンや史上最大規模の「Call of Duty」ゾンビマップを舞台にしたシリーズ初のオープンワールドとなるゾンビモード、そしてファンに人気のかつてのマップの復活や最新マップとともに、過去最高のマルチプレイヤーマップの数々が集結する至極のコレクションを楽しめる。

リリース後も、豊富な追加コンテンツを通じて、プレイヤーを戦いに誘い続けていく予定だという。最新情報は公式サイトを参照してほしい。

・「Call of Duty」シリーズ公式サイト

https://www.callofduty.com/

今作の魅力

■キャンペーン

究極の脅威と戦うために、「タスクフォース 141」の交戦規定が変更され、キャンペーンへのアプローチが変化。

『Modern Warfare III』は、プレイヤーの主体性の意義を塗り替えるオープンコンバットミッションによって比類なき自由度と適応力で楽しめる。オープンコンバットミッションはキャンペーン全体にわたって登場し、従来の形式のミッションとシームレスに融合したプレイ体験が実現されている。詳細はこちらを参照してほしい。

■マルチプレイヤー

アフガン、ディレイル、エステート、ファヴェーラ、カラチ、ハイライズ、インベージョン、クオーリー、ランダウン、ラスト、スクラップヤード、スキッドロウ、サブベース、ターミナル、アンダーパス、ウェイストランドなど、16種の『Modern Warfare 2』(2009)に登場したコアマップが、オリジナルを忠実に再現しつつ細心の注意を払って現代風にアレンジされて登場。詳細はこちらを参照してほしい。

■ゾンビ

オペレーション・デッドボルトへようこそ。広大なオープンワールド体験に備えよう。国際色豊かなオペレーターたちのチームが、オペレーション・デッドボルトのメンバーと協力し、アンデッドの大群と新たなる主要な敵の脅威を排除すべく戦う。詳細はこちらを参照してほしい。

人気配信者によるクリエイターイベント

『Call of Duty: Modern Warfare III』の発売を記念し、2023年11月12日20時より、人気配信者のGreedZzさん、Gorouさん、ねこかんさん、ラーク - Larkizさん、太田さん、濃い毛さんらによる配信イベントを実施。

本イベントでは、今作のキャンペーンモード、マルチプレイモード、ゾンビモードについて解説するほか、マルチプレイモードとゾンビモードを実際にプレイしながら紹介。

さらに、2023年11月11日にも本イベントを盛り上げる配信が予定されているので、Call of Duty公式YouTubeチャンネルを要チェックだ。

【概要】

●イベント名:「発売記念 Day 2!戻れ、終わらない戦場へ!」

●配信日時:2023年11月12日20時頃~22時頃(※時間は前後する可能性があります)

●配信者:GreedZzさん、Gorouさん、ねこかんさん、ラーク - Larkizさん、太田さん、濃い毛さん

●MC:岸大河さん

●視聴方法:

Call of Duty 公式YouTube(https://www.youtube.com/@CallofDutyJP)

各配信者によるミラー配信

・GreedZzさん(https://www.youtube.com/@RushGreedZz)

・Gorouさん(https://www.youtube.com/@Gorou)

・ねこかんさん(https://www.youtube.com/@st-ey3tz)

・ラーク - Larkizさん(https://www.youtube.com/@Larkiz_)

・太田さん(https://www.youtube.com/@ootowt)

【配信者プロフィール】

GreedZzさん

2014年頃から「Call of Duty」の競技シーンで活動し、「Call of Duty」日本大会やアジア大会優勝など、「CoD」元日本代表リーダーとしても活躍。現在はストリーマー活動を主軸としながら、本格的な筋トレを行ない、持ち前の「筋肉エイム」を日々鍛錬している。

Gorouさん

『WW2』から「CoD」の競技シーンをはじめ、初めて出場したesportsルールの大会でBest4を獲得。『BOCW』シーズンからはRush GamingCoD部門のリーダーとしてチームを牽引。現在は「CoD」をはじめ、格闘ゲームの競技シーンでも活動中。

ねこかんさん

プロeSportsチーム「SCARZ」の「Call of Duty」部門で初期から活躍し、日本王者の座を手にした経験を持つ。現在はチームスタッフとして活動中。

ラーク - Larkizさん

「CoD」シリーズをこよなく愛し、動画を投稿し続けるストリーマー。スナイパーライフルの名手として注目を浴びる。現在は同級生である「THE RAMPAGE」川村壱馬さんとともに「カズマとラークのニコイチTV」をOPENREC.tvにて放送中。

太田さん

実写系YouTuberグループ「山田ハウス」のメンバー。佐賀と「CoD」を心の故郷としており、新作をいつも首を長くして待っている。

濃い毛さん

実写系YouTuberグループ「山田ハウス」のメンバー。好きな「CoD」シリーズは『BO3』で、SVGがお気に入り。

【MCプロフィール】

岸大河さん

2014年からゲームキャスターとして活動。中学時代にはサッカーでプロ選手を目指していたが、その後オンラインゲームと出会う。FPSを中心に複数のタイトルで国内大会を制覇し、アジア大会でも優勝経験がある。2011年に初めて大会の実況をしたことを機に、ゲームキャスターの道を歩み始める。

【ゲーム情報】

タイトル:『Call of Duty: Modern Warfare III』

ジャンル:ファーストパーソン・シューティング

販売:アクティビジョン/KADOKAWA

※パッケージ版はKADOKAWA販売。

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(BATTLE.NET/Steam)

発売日:発売中(2023年11月10日)

価格:

スタンダードエディション:9800円(パッケージ版)

クロスジェンバンドル:9800円(ダウンロード版)

秘蔵版:1万3390円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

プレイ人数:オフライン時1~2人/オンライン時最大64人

CERO:Z(18才以上対象)

