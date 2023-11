Activision Blizzard Japanは11月8日、「Call of Duty」シリーズの最新作『Call of Duty: Modern Warfare III』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(BATTLE.NET/Steam)]について、注目のゾンビモードに関する詳細を発表した。

本作の発売日は2023年11月10日、パッケージ通常版の価格は9800円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

■Modern Warfare Zombies:ローンチコンテンツの概要

オペレーション・デッドボルトへようこそ。あなたの主な任務はゾンビの大群や、民間軍事会社のターミナス・アウトカムの策略から生き延びることに加えて、以下の3つとなる。

●オペレーション・デッドボルト:オープンワールドを探索し、貴重な入手品や設計図を探そう。

●チャンスに満ちた世界:エッセンスを獲得するための契約を完了し、入手物資を集めよう。また、ミッションをクリアし立ち入り禁止区域で何が起こっているのか調査すること。

●確保と脱出:地上の状況が有利になるタイミングと、持続不可能になるタイミングを見極める必要がある。ほかのプレイヤーと協力して、困難なミッション目標を達成し、圧倒される前に脱出しよう。

■ゾンビロビー

Modern Warfare Zombiesロビーには同じグローバル パネルへのアクセスが備わっているが、メインメニューは大きく異なる。

●上部にあるメインメニュー(ロビー・ギア・ストライク チーム・カスタマイズ・バトル パス・ストア)は、アンデッドの大群から生き残るための次のミッションに備えるためのものとなる。

●下部にあるマッチと進行状況の情報を通じて、次のマッチを開始したり、ゾンビストーリーミッションをどれだけ完了したかを迅速に把握できる。

■ミッションに備えよう

ストライクチームのオペレーター

ロックが解除されたオペレーターであればストライク チームに加えられる。採用された各オペレーターは、独自の「オンソルジャー」ギアを持つ。『Modern Warfare II』と『Modern Warfare III』の両方でロックを解除したすべてのオペレーターが利用可能になり、ゾンビ内で特定のチャレンジを完了すると、リッパーとスコーチの2人のオペレーターが開放される。

各ストライク チーム オペレーターは選択可能であり、5つの異なるカスタマイズ可能な装備スロットが付属している。ミッション中に見つけたギアはここに保存され、キルストリーク、アーマー、ガスマスク、医療品が含まれる。

ゾンビフィールドのアップグレード

MWZのフィールド アップグレードは、マルチプレイヤー オペレーターが利用できる装備とはまったく異なる。6種類のフィールド アップグレードがあり、そのうち5つはミリタリープレイヤーランクが上がるにつれてロック解除される。

●エネルギーマイン:中程度のリチャージ。爆発物を生成し、爆発させた敵に大ダメージを与える。

●フレンジーガード:遅いリチャージ。装甲を完全に修復し、エリア内のすべての敵を10秒間プレイヤーに10秒間引き寄せる。この時間中、敵を倒すとアーマーが修復される。

●ヒーリングオーラ:遅いリチャージ。すべてのプレイヤーを即座に(そして最後の抵抗で)回復する。

●フロストブラスト:中程度のリチャージ。最初の爆発で敵にダメージを与え、効果範囲に入った敵の動きを遅くする。

●エーテルシュラウド:中程度のリチャージ。ゾンビから見えなくなる。

●テスラストーム:遅いリチャージ。自分の周りに10秒間、雷を発生させ敵を気絶させてダメージを与える。

■ミッションパラメータ: ゾンビの本質

ウルジクスタン全域の立ち入り禁止区域を自由かつ柔軟に探索できる。また、侵入を行なうことで、セッション開始前に自らに割り当てられた特定のミッションタスクだけでなく、さまざまなアクティビティを完了可能だ。

各自に割り当てられた特定のミッションタスクに加え、各ゾンビの侵入は以下のことを可能にする。

●探索:低、中、高の各脅威ゾーンを調査する。これは目的を持って行なうこともできるし、低脅威ゾーンの比較的安全な場所に留まり、さまざまな敵の脅威に対処する方法を学べる。マップの外縁内において武器のレベリングを行なうのは、非常に優れた計画だ。

●契約の完了:オペレーション・デッドボルトのため、フィールドで契約を完了することで、エッセンス(主にゾンビを倒して得られるゲーム内通貨)と獲得物を獲得できる。

●進行状況へのアップグレード:エッセンスを消費し、武器や装備をアップグレードできる。

●獲得物の抽出:回収に成功すると、獲得したアイテムを保持できる。これにより、次の展開時に有利なスタートを切ることができる。

詳細は公式ブログ(英語版、日本語版は順次公開)を確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:Call of Duty: Modern Warfare III

ジャンル:ファーストパーソン・シューティング

販売:アクティビジョン/KADOKAWA

※パッケージ版はKADOKAWA販売。

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(BATTLE.NET/Steam)

発売日:2023年11月10日

価格:

スタンダードエディション:9800円(パッケージ版)

クロスジェンバンドル:9800円(ダウンロード版)

秘蔵版:1万3390円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。(ダウンロード版)

CERO:Z(18才以上対象)

© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.