『Call of Duty: Warzone Mobile』が3月21日より全世界配信決定!

Activision Blizzard Japanは2月29日、iOS/Android向けシリーズ最新作『Call of Duty: Warzone Mobile』について、2024年3月21日より全世界で配信開始すると発表した。あわせて「リリース日公開トレーラー」も公開している。

本作は基本プレイ無料のバトルロイヤルで、壮大な銃撃戦、挙動、乗り物、本格的なオペレーター、武器、マップが登場。最大120人のプレイヤーが参戦できるゲームプレイなど、どこにいても、最高にスリルあふれるモバイルゲーム体験を楽しめる。

また配信開始と同時に、ファンに人気のマップ「ヴェルダンスク」や「リバースアイランド」が復活するほか、Call of Dutyの幅広い操作オプションとアクセシビリティオプション、進行状況の共有によって、より連携したCall of Duty体験を可能にする。 詳細は、下記公式ブログを参照してもらいたい。

・公式ブログ

https://www.callofduty.com/ja/blog/2024/02/call-of-duty-warzone-mobile-launch-worldwide-announcement

・リリース日公開トレーラー

https://youtu.be/etJ7km8LQFE

ヴェルダンスクへ再び降下しよう!

ファンに人気のマップ「ヴェルダンスク」が復活する。この都市マップは探索して装備を漁る場所が豊富にあるうえ、最大120人のプレイヤーが参戦可能ということもあり、苛烈な戦闘が頻繁に発生。

ヴェルダンスクの強制収容所では、マッチに再出撃するチャンスを賭けて倒されたオペレーターたちが争う。ここでの戦いに勝ち、戦闘に復帰しよう。

事前登録者数が5000万人を突破!

世界中のファンの支持を集める本作は、事前登録者数5000万人を達成。App Storeで予約注文またはGoogle Playで事前登録したプレイヤーは、配信開始と同時に下記の報酬すべてが利用可能となる。

●ゴーストのオペレータースキン「コンデム」

●X12武器設計図「Prince of Hell」

●M4武器設計図「Archfiend」

●エンブレム「ダークファミリア」

●フィルム「反対勢力の激情」

公式サイトにアクセスして、App Storeで予約注文またはGoogle Playで事前登録を行なえば、これらの豪華報酬を受け取り、配信開始時にすぐに参戦できる。

進行状況の共有によるCall of Duty体験

『Warzone Mobile』は、コンソール/PC版の『Warzone』および『Modern Warfare III』との進行状況の共有に対応。

Activision IDを使用してログインするだけで、大部分のコンテンツがシームレスに転送され、各ゲームで利用できるようになる。

これにより、バトルパスやフレンドリストが共有され、より連携したCall of Duty体験がモバイルで可能となる。

『Call of Duty: Warzone Mobile』に関する詳細や今後のニュースについては、下記公式サイトをチェックしてほしい。また最新の情報については、公式X(@WarzoneMobileJP)をフォローして確認しよう。

・Call of Dutyシリーズ公式サイト

https://www.callofduty.com/

【ゲーム情報】

タイトル:『Call of Duty: Warzone Mobile』

ジャンル:ファーストパーソン・シューティングゲーム(FPS)

配信:Activision

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:2024年3月21日

価格:基本プレイ無料

プレイ人数:オンライン時最大120人

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよび MODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。