Activision Blizzard Japanは10月30日、2023年10月29日に20周年を迎えた「Call of Duty」シリーズについて、すべての過去タイトルを振り返りつつ、今後の展望を紹介する記事(英語版、日本語版は後日)を公開した。

あわせて20周年記念トレーラーを公開しているので、チェックしてみてはいかがだろうか。

・20周年記念トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=D4XRJPwL8kM

今後の展望:『Modern Warfare III』『Call of Duty: Warzone Mobile』発売

「Call of Duty」の歴史は、2023年11月10日にリリースされる『Modern Warfare III』でも続く。そして2024年春には、いよいよ『Call of Duty: Warzone Mobile』がローンチする。

すでに4500万人以上が事前登録している本作では、『Modern Warfare III』や『Call of Duty: Warzone』とのプログレッションの共有やバトルパスの統合、バトルロイヤルを補完する「Shipment」や「Shoot House」といったマップを含む本格的なマルチプレイ体験とともに、細部まで再現された2つのバトルロイヤルマップ「Verdansk」と「Rebirth Island」なども登場する。今後の続報にも注目しよう。

© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY LEAGUE、CALL OF DUTY MODERN WARFARE、MODERN WARFARE、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONE、WARZONEおよびCALL OF DUTY VANGUARDはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。