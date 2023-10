Activision Blizzard Japanは10月7日より、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(BATTLE.NET/Steam)で発売予定の『Call of Duty: Modern Warfare III』について、オープンベータを開始したと発表。

オープンベータは2週にかけて開催され、1週目はPlayStationプラットフォーム向けで期間は2023年10月11日2時まで。2週目は全プラットフォームが対象となり、10月13日2時~10月17日2時までは事前購入プレイヤーと全PlayStationプレイヤーが参加可能。10月15日2時~10月17日2時まではそのほかの全プレイヤーが参加可能となる。

オープンベータでは、『Modern Warfare III』で登場する馴染み深いマルチプレイヤーマップや、モードをひと足先に体験できる。以下は、新規プレイヤーにもベテランプレイヤーにも楽しめる、オープンベータで登場するマップやモードを紹介しよう。

本作の発売日は2023年11月10日予定。価格は、パッケージのスタンダードエディションが9800円、そのほかのバリエーションも用意されているので下記のゲーム情報を確認してほしい。

マルチプレイヤー公開トレーラー

URL:https://youtu.be/8MJT43ylJ3o?si=lhhqSLKk6sYOyOth

■Modern Warfare III: オープンベータの日程

『Modern Warfare III』のオープンベータは2週にかけて開催。PlayStationのユーザーは1週目より、そのほかのプラットフォームのユーザーは2週目よりアクセス可能だ。

PlayStation Plusのサブスクリプションは必要ないが、参加にはインターネットアクセスが必要。ベータ版へのアクセス方法についてはこちらを確認してほしい。

<日本におけるベータ開催の日時とプラットフォーム>

●1週目

対象:全PlayStationプレイヤー

実施日時(日本時間):2023年10月7日2時~10月11日2時

●2週目

対象:事前購入プレイヤー/全PlayStationプレイヤー

実施日時(日本時間):2023年10月13日2時~10月17日2時

対象:上記以外の全プレイヤー

実施日時(日本時間):2023年10月15日2時~10月17日2時

■第1週では5つのマップと5つのゲームモードが登場!

PlayStationプレイヤーを対象として行なわれる第1週のオープンベータでは、5つのマップと5つのゲームモードが登場。第1週では、最大レベル20まで到達することができ、レベル4ではカスタムロードアウトをアンロックできる。

第2週オープンベータやリリース時に備えるためにも、ぜひ最初のベータ期間を利用し理解を深めよう。

コアマップ:ファヴェーラ、エステート、スキッドロウ、ラスト(オープンベータ)

‐ファヴェーラ

美しいリオデジャネイロに設定されたファヴェーラでは、敵のオペレーターと戦う多くの選択肢が潜んでいる。新しい移動メカニズムを利用することで今まで以上に簡単に屋上を移動可能だ。

‐エステート

エステートの大自然に潜入する準備をしよう。ロッジ内の場所で戦うか、木に覆われた周りを移動して敵を倒していく。

‐スキッドロウ

スキッドロウの通りを歩き回り、新たなTac-Stanceを使用して狭い都市環境の狭い角を曲がろう。中央の建物を通るか、トンネルや路地を通り敵を回避しよう。

‐ラスト(オープンベータ)

カオスに備えよう。タワーの頂点で戦うかマップ上のさまざまな障害物を利用して敵から検知されないようにすること。この砂漠環境では、アングルを最大限に活用することが重要だ。

グラウンドウォーマップ:ポポフパワー

ポポフ発電所の防御を突破していく。狙撃兵、装甲車両、大きなコンクリートの建物から出てくる敵を上空から警戒しよう。

ゲームモード

●チームデスマッチ:チームワークを使って敵プレイヤーを撃破し、スコアリミットを目指そう。

●ドミネーション:最大3つの旗を獲得し、チームポイントを増やそう。

●ハードポイント:マッチ中に複数の場所に移動できるゾーン、ハードポイントを獲得し、チームポイントを増やそう。

●キルコンファーム(オープンベータ):ちょっと変わったデスマッチ。敵を撃破するときに落とすドッグタグを拾うとチームポイントを獲得できる。チームメートのドッグタグを拾えば敵のスコアを阻止できる。

●グラウンドウォー:車両を利用した大規模な戦闘。目標を奪取し、保持することでポイントを獲得。また、目標を奪取することによって前方にチームがスポーンすることができる。

第2週で追加となるマップ・モードについては、後日公開となるので続報を待とう。

■プログレッション

『Modern Warfare III』のベータ版でプレイヤーは第1週で最大レベル20まで到達可能。追加のプレイヤーレベルを獲得し、プレイヤーレベル4に到達すると、カスタムロードアウトが利用できるようになる。

詳細は公式ブログで確認してほしい。

■今すぐ先行予約

先行予約をして、『Call of Duty: Warzone』と『Call of Duty: Modern Warfare II』『Modern Warfare III』の特典を受け取ろう。先行予約コンテンツをはじめとする各エディションの詳細は、こちらの公式ブログを確認してほしい。

そのほか、オープンベータに関する詳細は公式ブログをチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:Call of Duty: Modern Warfare III

ジャンル:ファーストパーソン・シューティング

販売:アクティビジョン/KADOKAWA

※パッケージ版はKADOKAWA販売。

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(BATTLE.NET/Steam)

発売日:2023年11月10日予定

価格:

スタンダードエディション:9800円(パッケージ版)

クロスジェンバンドル:9800円(ダウンロード版)

秘蔵版:1万3390円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。(ダウンロード版)

CERO:Z(18才以上対象)

© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.