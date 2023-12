ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月12日、2023年11月の「PlayStation Store(PS Store)」でのダウンロードランキングを発表した。

下記ではPlayStation 5(PS5)とPlayStation 4(PS4)、PlayStation VR2(PS VR2)のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。

<PS Store 11月ダウンロードランキング>

https://blog.ja.playstation.com/2023/12/11/20231211-downloadranking/

PS5タイトル(5位まで抜粋) 順位 日本 米国/カナダ 1 龍が如く7外伝 名を消した男 Call of Duty: Modern Warfare III 2 Call of Duty: Modern Warfare III Marvel’s Spider-Man 2 3 STAR OCEAN THE SECOND STORY R Madden NFL 24 4 The Elder Scrolls Online EA SPORTS FC 24 5 ストリートファイター6 NBA 2K24

PS4タイトル(5位まで抜粋) 順位 日本 米国/カナダ 1 龍が如く7外伝 名を消した男 Call of Duty: Modern Warfare III 2 Call of Duty: Modern Warfare III Red Dead Redemption 2 3 The Elder Scrolls Online Minecraft 4 ARK: Survival Evolved EA SPORTS FC 24 5 モンスターハンター:ワールド NBA 2K24

PS VR2タイトル(5位まで抜粋) 順位 日本 米国/カナダ 1 Drunkn Bar Fight The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution 2 Beat Saber Beat Saber 3 Horizon Call of the Mountain Synapse 4 Synapse Horizon Call of the Mountain 5 Moss and Moss: Book II Bundle Moss: Book II

日本のPS5のランキングでは『龍が如く7外伝 名を消した男』が第1位。第2位は『Call of Duty: Modern Warfare III』、第3位は『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』となっている。北米・カナダでは、『Call of Duty: Modern Warfare III』が1位に。2位には『Marvel’s Spider-Man 2』、3位は『Madden NFL 24』となっており、日本との違いに注目だ。

日本のPS4の1位と2位はPS5と変わらず。3位にオンラインRPGの『The Elder Scrolls Online』が初登場。アメリカ・カナダでは、1位の『Call of Duty: Modern Warfare III』はPS5と変わらないものの、2位は『Red Dead Redemption 2』、3位は『Minecraft』とランキングの常連ともいえるタイトルが並んでいる。

PS VR2は、日本では酔っ払いになってさまざまなシチュエーションで戦う『Drunkn Bar Fight』が1位を獲得。アメリア・カナダでは、人気アクションサバイバルの新章『The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution』が1位となっている。

なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。