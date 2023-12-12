ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月12日、2023年11月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。
下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。
＜PS Store 11月ダウンロードランキング＞
https://blog.ja.playstation.com/2023/12/11/20231211-downloadranking/
|PS5タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|龍が如く７外伝 名を消した男
|Call of Duty: Modern Warfare III
|2
|Call of Duty: Modern Warfare III
|Marvel’s Spider-Man 2
|3
|STAR OCEAN THE SECOND STORY R
|Madden NFL 24
|4
|The Elder Scrolls Online
|EA SPORTS FC 24
|5
|ストリートファイター6
|NBA 2K24
|PS4タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|龍が如く７外伝 名を消した男
|Call of Duty: Modern Warfare III
|2
|Call of Duty: Modern Warfare III
|Red Dead Redemption 2
|3
|The Elder Scrolls Online
|Minecraft
|4
|ARK: Survival Evolved
|EA SPORTS FC 24
|5
|モンスターハンター：ワールド
|NBA 2K24
|PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|Drunkn Bar Fight
|The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
|2
|Beat Saber
|Beat Saber
|3
|Horizon Call of the Mountain
|Synapse
|4
|Synapse
|Horizon Call of the Mountain
|5
|Moss and Moss: Book II Bundle
|Moss: Book II
日本のPS5のランキングでは『龍が如く７外伝 名を消した男』が第1位。第2位は『Call of Duty: Modern Warfare III』、第3位は『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』となっている。北米・カナダでは、『Call of Duty: Modern Warfare III』が1位に。2位には『Marvel’s Spider-Man 2』、3位は『Madden NFL 24』となっており、日本との違いに注目だ。
日本のPS4の1位と2位はPS5と変わらず。3位にオンラインRPGの『The Elder Scrolls Online』が初登場。アメリカ・カナダでは、1位の『Call of Duty: Modern Warfare III』はPS5と変わらないものの、2位は『Red Dead Redemption 2』、3位は『Minecraft』とランキングの常連ともいえるタイトルが並んでいる。
PS VR2は、日本では酔っ払いになってさまざまなシチュエーションで戦う『Drunkn Bar Fight』が1位を獲得。アメリア・カナダでは、人気アクションサバイバルの新章『The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution』が1位となっている。
なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。
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