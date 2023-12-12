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日本と北米・カナダのランキングを紹介！

『龍が如く7外伝』がPS5／PS4で1位！2023年11月のPS Storeダウンロードランキングを発表

2023年12月12日 14時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『龍が如く7外伝』がPS5／PS4で1位！2023年11月のPS Storeダウンロードランキングを発表

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月12日、2023年11月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。

　下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。

＜PS Store 11月ダウンロードランキング＞

https://blog.ja.playstation.com/2023/12/11/20231211-downloadranking/

PS5タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 龍が如く７外伝 名を消した男 Call of Duty: Modern Warfare III
2 Call of Duty: Modern Warfare III Marvel’s Spider-Man 2
3 STAR OCEAN THE SECOND STORY R Madden NFL 24
4 The Elder Scrolls Online EA SPORTS FC 24
5 ストリートファイター6 NBA 2K24
PS4タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 龍が如く７外伝 名を消した男 Call of Duty: Modern Warfare III
2 Call of Duty: Modern Warfare III Red Dead Redemption 2
3 The Elder Scrolls Online Minecraft
4 ARK: Survival Evolved EA SPORTS FC 24
5 モンスターハンター：ワールド NBA 2K24
PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 Drunkn Bar Fight The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
2 Beat Saber Beat Saber
3 Horizon Call of the Mountain Synapse
4 Synapse Horizon Call of the Mountain
5 Moss and Moss: Book II Bundle Moss: Book II

　日本のPS5のランキングでは『龍が如く７外伝 名を消した男』が第1位。第2位は『Call of Duty: Modern Warfare III』、第3位は『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』となっている。北米・カナダでは、『Call of Duty: Modern Warfare III』が1位に。2位には『Marvel’s Spider-Man 2』、3位は『Madden NFL 24』となっており、日本との違いに注目だ。

　日本のPS4の1位と2位はPS5と変わらず。3位にオンラインRPGの『The Elder Scrolls Online』が初登場。アメリカ・カナダでは、1位の『Call of Duty: Modern Warfare III』はPS5と変わらないものの、2位は『Red Dead Redemption 2』、3位は『Minecraft』とランキングの常連ともいえるタイトルが並んでいる。

　PS VR2は、日本では酔っ払いになってさまざまなシチュエーションで戦う『Drunkn Bar Fight』が1位を獲得。アメリア・カナダでは、人気アクションサバイバルの新章『The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution』が1位となっている。

　なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。

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