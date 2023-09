スクウェア・エニックスは9月24日、幕張メッセで開催されている「東京ゲームショウ2023」の自社ブースにて「インフィニティ ストラッシュ発売直前! ドラゴンクエスト ダイの大冒険 GAME PROJECT特報ステージ」を実施した。そのステージの模様をダイジェストでお伝えしよう。

本作は、ダイやポップといった冒険者を操作して魔王軍と戦っていく、人気アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」を原作とするアクションRPG。

ゲームの対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)で、発売日は2023年9月28日(Steam版は9月29日)。価格は、通常版のパッケージ/ダウンロード版が7480円、ダウンロード専売のデジタルデラックス版が9680円となる。

インフィニティ ストラッシュ発売直前!

ドラゴンクエスト ダイの大冒険 GAME PROJECT特報ステージ

ステージには、芸人の「霜降り明星」せいやさん、タレントの岡田佑里乃さん、ゲームプロデューサーの葛西匠氏が登壇。3人が原作「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」の魅力をひとしきり語り終えると、ゲーム『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』の最新情報が伝えられた。

ゲームには「ストーリーモード」と「記憶の神殿」の2つのモードを用意。ストーリーモードでは、TVアニメ41話の鬼岩城までの物語を追体験可能。もちろん、アニメでの名シーンも再現されている!

記憶の神殿は、遊ぶたびに異なる敵が登場するオリジナルダンジョン。ここで入手した“絆の記憶”を装備するとキャラクターを強化できる仕組みになっており、両方のモードを交互にプレイしていくことで、スムーズに攻略を進められるというワケだ。

続いては実機でのゲームプレイを披露。パーティーを組んだキャラクターを切り替えながら、スライムやドラキーといったおなじみのモンスターたちと戦う様子に、ゲストたちは多いに盛り上がった。

さらにクリア後に楽しめる「チャレンジモード」についての解説も。これは、ストーリーモードで倒した敵と再度戦うことができるというモード。ここでの敵は能力や動きが変化していて、一筋縄では倒せないような強さになっているという。

実際にせいやさんがクロコダインとの戦いに挑戦したが、なんと瞬殺! なお、このモードでは操作するキャラクターを変更して、原作ではなかった戦いも楽しめるとのこと。

さらには、ストーリーモードをクリアすることで行けるようになる記憶の神殿の最下層には、大魔王バーンが待ち受けていることが明らかに。ケタ違いの強さを持つバーンを倒すためには、かなりのやり込みが必要になりそうだ。

ほかにも、試練の神殿の2周目からの要素として「試練の制約」も紹介された。プレイヤーがゲームプレイに制約を設けることでアイテムが入手しやすくなる仕組みとのことなので、腕に自信のあるプレイヤーのやり込みがいが増すことだろう。

番組はアーカイブ配信されているので、ぜひともチェックして、購入の参考にしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ゲームスタジオ/界グラフィックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:2023年9月28日 ※Steam版のみ2023年9月29日

価格:

通常版:7480円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックス版:9680円(ダウンロードのみ)

CERO:B(12歳以上対象)

©三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京

© 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※画像はすべて開発中のものです。