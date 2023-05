スクウェア・エニックスは5月24日、YouTube番組「ダイ好きTV インフィニティ ストラッシュ 特別編」を配信すると発表。2023年5月27日10時から、YouTubeプレミア公開機能にて配信するという。

番組では、アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」を題材にしたアクションRPG『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』の発売日などの最新情報を公開するほか、番組ゲストとしてダイ役を演じる種﨑敦美さん、ポップ役を演じる豊永利行さんを招き、2人によるゲームの実機プレイを実施する。

■番組出演者

・田口 尚平さん(番組MC)

・種﨑 敦美さん(アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 ダイ役)

・豊永 利行さん(アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 ポップ役)

・葛西 匠氏(『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』プロデューサー)

・サイトーブイさん(Vジャンプ編集部)

■放送日時

2023年5月27日10時~

※YouTubeプレミア公開機能にて放送予定

■番組URL

https://youtu.be/9ZfSyTWd-vc

※イベントやキャンペーンの詳細は、公式サイトまたはゲーム内のおしらせをご確認ください。

※イベントやキャンペーンの内容や開催期間は、予告なく変更となる場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル:インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ゲームスタジオ/界グラフィックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:2023年秋予定

価格:未定

CERO:審査予定

©三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京

© 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※画像はすべて開発中のものです。