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ゲーム  >  ニュース  >  『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』の特別番組が5月27日に配信決定！

ついに発売日がダイ発表！

『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』の特別番組が5月27日に配信決定！

2023年05月24日 18時40分更新

文● ASCII

　スクウェア・エニックスは5月24日、YouTube番組「ダイ好きTV インフィニティ ストラッシュ 特別編」を配信すると発表。2023年5月27日10時から、YouTubeプレミア公開機能にて配信するという。

　番組では、アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」を題材にしたアクションRPG『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』の発売日などの最新情報を公開するほか、番組ゲストとしてダイ役を演じる種﨑敦美さん、ポップ役を演じる豊永利行さんを招き、2人によるゲームの実機プレイを実施する。

田口尚平アナ（MC）

種﨑敦美さん（ダイ役）

豊永利行さん（ポップ役）

■番組出演者

・田口 尚平さん（番組MC）
・種﨑 敦美さん（アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 ダイ役）
・豊永 利行さん（アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 ポップ役）
・葛西 匠氏（『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』プロデューサー）
・サイトーブイさん（Vジャンプ編集部）

■放送日時

2023年5月27日10時～
※YouTubeプレミア公開機能にて放送予定

■番組URL

https://youtu.be/9ZfSyTWd-vc

※イベントやキャンペーンの詳細は、公式サイトまたはゲーム内のおしらせをご確認ください。
※イベントやキャンペーンの内容や開催期間は、予告なく変更となる場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル：インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険
ジャンル：アクションRPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：ゲームスタジオ／界グラフィックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2023年秋予定
価格：未定
CERO：審査予定

©三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京
© 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
※画像はすべて開発中のものです。

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