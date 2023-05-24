スクウェア・エニックスは5月24日、YouTube番組「ダイ好きTV インフィニティ ストラッシュ 特別編」を配信すると発表。2023年5月27日10時から、YouTubeプレミア公開機能にて配信するという。
番組では、アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」を題材にしたアクションRPG『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』の発売日などの最新情報を公開するほか、番組ゲストとしてダイ役を演じる種﨑敦美さん、ポップ役を演じる豊永利行さんを招き、2人によるゲームの実機プレイを実施する。
■番組出演者
・田口 尚平さん（番組MC）
・種﨑 敦美さん（アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 ダイ役）
・豊永 利行さん（アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 ポップ役）
・葛西 匠氏（『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』プロデューサー）
・サイトーブイさん（Vジャンプ編集部）
■放送日時
2023年5月27日10時～
※YouTubeプレミア公開機能にて放送予定
■番組URL
※イベントやキャンペーンの詳細は、公式サイトまたはゲーム内のおしらせをご確認ください。
※イベントやキャンペーンの内容や開催期間は、予告なく変更となる場合があります。
【ゲーム情報】
タイトル：インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険
ジャンル：アクションRPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：ゲームスタジオ／界グラフィックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2023年秋予定
価格：未定
CERO：審査予定
©三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京
© 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
※画像はすべて開発中のものです。
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