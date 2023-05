スクウェア・エニックスは5月27日に配信したYouTube番組「ダイ好きTV インフィニティ ストラッシュ 特別編」にて、アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」を題材にしたアクションRPG『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』を、2023年9月28日に世界同時発売することを発表した。

※PC(Steam)版は9月29日に発売

本作の対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/PC(Steam/Microsoft Store)。価格は、通常版が7480円、デジタルデラックス版が9680円となる。パッケージ版・ダウンロード版の予約も順次開始されるとのこと。

※予約受付の開始日時はプラットフォームやストア、店舗によって異なります。また各種小売販売店での店頭予約は2023年5月29日以降に開始予定です。

※Nintendo Switchのダウンロード版につきましては、後日予約受付開始となります。

番組では、本作の早期購入特典・デジタルデラックス版に関する詳細情報や、ゲームの実機プレイを試聴可能なので、あわせてチェックしてほしい。

■発売日発表トレーラー

■ダイ好きTV インフィニティ ストラッシュ 特別編

早期購入特典およびデジタルデラックス版特典を初公開︕

早期購入特典

早期購入特典、および PlayStation版の予約購入特典として、ダイの特別衣装「伝説の勇者衣装」と、装備すると経験値が通常より多く獲得できる絆の記憶「勇者の家庭教師」が付属する。

※ 早期購入特典/PlayStation版予約購入特典は、通常版・デジタルデラックス版のどちらにも付属し、なくなり次第終了となります。またこの特典は後日販売される場合がございます。

※ 絆の記憶「勇者の家庭教師」は「記憶の神殿」をプレイすることで複数入手が可能であり、特典によってゲーム内より先行して入手することができます。

デジタルデラックス版購入特典

デジタルデラックス版の購入特典には、以下の5点が付属する。

・ポップの特別衣装「伝説の魔法使い衣装」

・マァムの特別衣装「伝説の僧侶衣装」「伝説の武闘家衣装」

・ヒュンケルの特別衣装「伝説の魔剣士衣装」「伝説の戦士衣装」

※ 上記の各衣装はそれぞれ個別での購入が可能です。通常版を購入後、追加コンテンツとしてご購入ください。

武闘家となったマァムと鎧の魔槍を身につけたヒュンケルでプレイ可能に︕

本作のプレイアブルキャラクターとして、武闘家として転職したマァム、そして鎧の魔槍を装備したヒュンケルが追加となった。

武闘家となったマァムは修行によって会得した武術を駆使しての連続攻撃を得意としており、鎧の魔槍を装備したヒュンケルは虚空閃をはじめとしたアバン流槍殺法を用いて敵陣を切り拓いていく。

最新トレーラー映像&ダイ好きTV特別編を要チェック!

本作の発売日を告知する最新トレーラーがYouTubeにて公開中。また、本作の詳しい情報や実機プレイを確認できるYouTube番組「ダイ好きTV インフィニティ ストラッシュ 特別編」も同時公開。

番組では、本作の遊び方としてアニメ作品中のシーンを再現したクエストの存在や、アクションゲームが苦手な人でもストーリーを楽しめる「物語優先モード」についても紹介している。詳細は番組動画をチェックしてほしい。

・発売日発表トレーラー

https://youtu.be/XLfUjM7h8gQ

・ダイ好きTV インフィニティ ストラッシュ特別編

https://youtu.be/9ZfSyTWd-vc

■番組出演者

・田口 尚平さん(番組MC)

・種﨑 敦美さん(アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 ダイ役)

・豊永 利行さん(アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 ポップ役)

・葛西 匠氏(『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』プロデューサー)

・サイトーブイさん(Vジャンプ編集部)

【ゲーム情報】

タイトル:インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ゲームスタジオ/界グラフィックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:2023年9月28日予定 ※Steam版のみ2023年9月29日

価格:

通常版:7480円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックス版:9680円(ダウンロードのみ)

CERO:B(12歳以上対象)

©三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京

© 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※画像はすべて開発中のものです。