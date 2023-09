スクウェア・エニックスは9月13日、2023年9月28日に発売となるアクションRPG『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』について、遊び方を紹介するプロモーション映像「5分でわかる!インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険」を公開した。

この映像では、本作の軸となる「ストーリーモード」と「記憶の神殿」の遊び方をゲームのプレイ映像とともに紹介。

さらに、装備アイテムである「絆の記憶」や各種スキルの強化方法、そしてストーリークリア後に解放される「チャレンジモード」などの要素を、アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」でレオナ役を演じる早見沙織さんによるナレーションを交えながら、詳しく紹介している。

本作の対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/PC(Steam/Microsoft Store)。価格は、通常版が7480円、デジタルデラックス版が9680円となる。

・5分でわかる!遊び方紹介トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=wRhJ1fR5eAc

ポイント①

アニメの世界を堪能するアクションRPG!

このゲームでは、ダイ、ポップ、マァム、ヒュンケル、それぞれアクションが異なるキャラクターを操作して、「ドラゴンクエスト」シリーズおなじみの呪文や作品に登場した技を駆使しながら、魔軍司令ハドラー率いる魔王軍に立ち向かっていく。

竜(ドラゴン)の騎士の使命に翻弄されながらも仲間との絆で立ち向かっていく、壮大な運命の物語を体験しよう。

ポイント②

“記憶”が勇者を強くする!本作オリジナル要素「絆の記憶」「記憶の神殿」

クエストを進めると、原作コミックスの名シーンを再現した装備アイテム「絆の記憶」が入手できる。これを装備することでキャラクターの攻撃力がアップしたり、自動でHPが回復するなどさまざまな効果を得られるという。

また、オリジナルダンジョン「記憶の神殿」では「絆の記憶」をさらにゲットしたり、パワーアップすることが可能。「記憶の神殿」では挑戦するたびにLV1からスタートし、各フロアに現れるモンスターをすべて倒しながら最下層を目指していく。ストーリーに行き詰った時は、絆の記憶を求めて記憶の神殿に挑戦しよう。

ポイント③

チャレンジモードで強化された魔王軍に挑戦!

ストーリークリア後には、パワーアップした魔王軍と闘える「チャレンジモード」が解放される。記憶の神殿で強化した絆の記憶やスキルの力を結集して、強大な敵に立ち向かおう!

「東京ゲームショウ2023」特報ステージを生配信!

2023年9月24日の11時から、東京ゲームショウ2023のスクウェア・エニックスブースにて「インフィニティ ストラッシュ発売直前!ドラゴンクエスト ダイの大冒険 GAME PROJECT 特報ステージ」を実施。

本ステージでは、翌週に世界同時発売する『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』を隅から隅まで遊び尽くすためのゲーム要素や、発売直前の超特ダイ情報、ゲーム発売記念のキャンペーンについて、豪華ゲストとともにお届けする。

なお本ステージは、YouTube Liveにて配信の予定だ。

■出演者

・霜降り明星 せいやさん

・岡田 佑里乃さん(タレント)

・葛西 匠氏(『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』プロデューサー)

・MC:田口尚平さん

■放送日時:2023年9月24日11時〜

■番組URL:https://www.youtube.com/watch?v=t6UYO7jRk9E

【ゲーム情報】

タイトル:インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ゲームスタジオ/界グラフィックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:2023年9月28日 ※Steam版のみ2023年9月29日

価格:

通常版:7480円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックス版:9680円(ダウンロードのみ)

CERO:B(12歳以上対象)

©三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京

© 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※画像はすべて開発中のものです。