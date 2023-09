2023年9月21日(木)~24日(日)まで、幕張メッセにて「東京ゲームショウ2023」が開催している。そのカプコンブースでは、「ドラゴンズドグマ」シリーズの最新作『ドラゴンズドグマ2』や『バイオハザード RE:4』のVRモード、好評配信中の『モンスターハンターNow』の試遊などができた。

操作感は違和感なし!正当進化した『ドラゴンズドグマ2』

『ドラゴンズドグマ2』は15分間の試遊ができた。試遊では「北部地域序盤体験」(使用ジョブ:アーチャー)、「城都東部魔物討伐」(使用ジョブ:ファイター)、『城都西部魔物討伐 』(使用ジョブ:シーフ)の3種類のクエストから1つを選択してプレイできた。

筆者はファイターでプレイ。キャラクターは獅子のような顔をした、本作で初登場となる獣人種だった。種族ごとで能力に差があるのかなども気になるところだ。

操作感は、過去シリーズと同じ感じ。L2で納刀/抜刀、R2で掴み、R1で防御。攻撃は△で強刺し、□で連撃。ダッシュやジャンプと組み合わせると、アクションが変わるといった感じだ。

試遊では、メインのポーンが誘導してくれるので、それに付いていく。敵が現れると自動的にポーンが戦闘を開始した。連れて歩いているポーンは魔法使いにシーフ、ファイターの3人。連れ歩けるポーンの最大数も、従来のシリーズと同じと思われる。

ただ、道中襲われていたNPCの加勢に入った際は、NPCも戦に加わったため、自分も含め5人で敵を掃討する場面も。ストーリーの進行によっては、仲間の数が増えることもあるようだ。

敵はおなじみのゴブリンからグリフォン、大型のサイクロプスまで、これも今までと変わらない。水辺にはスライムがいて、触れると動きが遅くなった。そのままではダメージが通りにくい印象で、メインポーンがかけてくれる炎のエンチャントで、効率よく倒せた感じだった。

今回の短い試遊時間では、操作感に関して、従来のシリーズとの大きな違いは感じられなかったが、グラフィックはよりリアルで、画質も向上していると感じた。新たな種族を加えたキャラクタークリエーションやジョブによる戦闘の楽しさがどう変わるかなど、今後の情報にも期待したい。

