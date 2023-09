iPhone／iPad／Mac向け「バイオハザード RE:4」と「バイオハザード ヴィレッジ」を年内に発売

カプコンは9月13日、iPhone、iPad、Mac向けの「バイオハザード RE:4」と「バイオハザード ヴィレッジ」を発表した。2作品ともにiPhoneではiPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxのみ対応で、2023年内に発売予定。

iPhone 15 ProにはA17 Proが搭載されており、「バイオハザード」シリーズの最新作である2作品もプレー可能。両作品ともに画面に表示されたタッチコントローラーで遊ぶことができるほか、Bluetooth対応の互換性があるコントローラーにも対応。家庭用ゲームマシン同様のプレーが可能となっている。

また、バイオハザード RE:4はユニバーサル購入に対応し、同じApple IDであればM1チップ以降を搭載したすべてのiPadとMacでもプレー可能。外出先ではiPhone 15 Proで手軽に、リビングや寝室ではiPadやMacで遊ぶなど、シーンに合わせて遊ぶマシンを切り替えられる(バイオハザード ヴィレッジはMac/iOS間のユニバーサル購入は未対応)。

なお、2作品ともに一定範囲まで無料にてゲームプレーを体験可能(一部App内課金あり)。iPhone/iPad版バイオハザード ヴィレッジには「バイオハザード RE:バース」は付属しないものの、追加DLCとして3つのコンテンツを収録した「ウィンターズ エクスパンション」が確認されている。

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.